Bewoners Franse Sint-Jans-Cappel zijn zich nog van geen kwaad bewust: SASK beraamt kunstvormige inval

Het projectatelier van de SASK valt tijdens het pinksterweekeinde op een culturele manier ons broedervolk aan in Noord-Frankrijk. “Met deze kunstvormige inval in Sint-Jans-Cappel willen we op onze manier ons ongenoegen uiten over wat er in Oekraïne aan de hand is”, legt leraar Herbert Vandendriessche uit.

“Het idee kwam tot stand in augustus toen we met onze klas projectatelier van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten (SASK) op een terras zaten in Watou. De oorlog in Oekraïne en de inval door de Russen was hét gespreksonderwerp die dag. Bij de aanwezigen viel vooral de verontwaardiging op over de oorlog tussen twee broedervolkeren en het bijhorende taalgebruik om die oorlog te verantwoorden.”

“Bij mij en mijn collega’s Suleika Vanderjeugdt en Thomas Gerard rijpte het idee om ook ons broedervolk in Noord-Frankrijk, zeg maar Frans-Vlaanderen, eens binnen te vallen. Maar dan wel op een artistieke, kleurrijke, positieve manier. Niet brekend maar verbindend, niet veroverend maar via toenadering, zoekend naar onze gelijkenissen en verschillen zonder vooroordelen.”

Frans haar

“Onze keuze viel op Sint-Jans-Cappel, een stil dorp net over de grens dat je vanop de Rode Berg kunt zien liggen. Burgemeester César Storet was meteen enthousiast over ons plan en stelde onmiddellijk zijn mediatheek ter beschikking voor onze commandopost.”

“We gaan zonder de bevolking van Sint-Jans-Cappel te waarschuwen tijdens het pinksterweekeinde het dorp vol zetten met kunstwerken. Slechts een beperkt aantal mensen ter plaatse is op de hoogte. Natuurlijk moesten we de burgemeester, de politie en de technische diensten inlichten om ergernissen, misverstanden of onbegrip te vermijden.”

“Het enthousiasme bij onze leerlingen was al even groot. Er zullen samen 35 grote en kleine kunstwerken in het dorp opduiken. Zo maakt Lut Hoornaert vogelkastjes in de vorm van een buste met haar van mensen uit Roeselare en Sint-Jans-Cappel. Na haar veroveringstocht door het dorp kwam ze zomaar met een hele zak Frans haar naar huis.”

“Karel Lambert zal op de grenzen van het dorp echt uitziende verkeersborden plaatsen met de tekst Ne Me Quitte Pas. Onze stadsdichter Edward Hoornaert schreef een gedicht in twee talen.”

En dan Parijs

“Er zullen ook enkele interactieve installaties staan waaraan de Franse inwoners kunnen meewerken. Ze zullen hun eigen vrolijke strijdvlag ontwerpen. Sabine Victor zal de mensen virtueel laten dansen. De eersten die op de dansvloer zullen verschijnen zijn de burgemeesters César Storet en Kris Declercq.”

“Op 27 mei gaan we in de namiddag, avond en nacht alles ter plaatse opstellen. De fotoklas van Stefaan Beel zal alles op de pellicule vastleggen. Materiaal voor een tentoonstelling in Roeselare in het najaar.”

“Op Pinksteren biedt de Franse burgemeester om 11 uur aan zijn bevolking en alle bezoekers een apero aan terwijl Lode Demey voor een aangepaste dj-set zal zorgen. Tot 18 uur is iedereen welkom om de kunstwerken in het dorp te ontdekken. Nadien blazen we in alle rust en stilte de aftocht na een hopelijk succesvolle campagne.”

“Als het lukt om een dorp in één dag artistiek in te nemen, plannen we volgend jaar een aanval op Parijs”, lacht Herbert Vandendriessche.

(Bart Crabbe/foto SB)