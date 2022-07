Bewonder creaties in stro op beelden- en poëzieroute in Lo

In Lo vond op vrijdag 8 juli de officiële opening plaats van de beelden- en poëzieroute. Tot half september kunnen bezoekers genieten van kunstwerken langs de wandelroute Noordover in het centrum van Lo en de fietsroute Klavertjevier.

De beelden- en poëzieroute is al aan zijn 23ste editie toe. Langs de twee kilometer lange wandelroute Noordover staan beelden van Theo Claerhoudt, Rudy Dewulf, Lucas Famaey, Krizy, MaRf, MarHa, Paul Pattyn, Roger Pintens, Frank Ranson, Stefaan Schreel, Robin Van Outryve, Jean-Marie Vandaele, Frank Vanhooren, Anne Vanoutryve en Frans Vercoutere. De wandelaars kunnen onderweg ook genieten van enkele gedichten van Clem Schouwenaars in het kader van het project Beschreven Land. De Vlaamse auteur en dichter woonde in de jaren 70 een tijdje in de Weststraat in Lo. De Seizoenen, één van zijn bekendste boeken, verscheen vijftig jaar geleden en naar aanleiding daarvan staan de komende maanden nog tal van activiteiten op het programma. De gedichten van Clem Schouwenaars zijn te beluisteren via een luisterzuil. Wim Chielens selecteerde de gedichten, zijn dochter Trui Chielens las ze in.

Creaties uit stro

Naar jaarlijkse traditie worden ook de inwoners van Lo-Reninge bij de beelden- en poëzieroute betrokken. Dit jaar werd hen gevraagd om creatief aan de slag te gaan met stro en hooi. Langs de fietsroute Klavertjevier die doorheen de vier deelgemeenten van Lo-Reninge kronkelt, zijn enkele reusachtige creaties te bewonderen. Zo staat op het Vateplein in Lo een kippenhok. Aan de oevers van de Lovaart ter hoogte van de Kellenaarsbrug in Pollinkhove verwelkomen twee strooien vissers de fietsers. Een engel uit stro verschuilt zich in een boom nabij de Sint-Bartholomeuskerk.

Ook in de vier kerken van Lo-Reninge stellen kunstenaars tentoon. In de Sint-Pieterskerk in Lo zijn dat Paul Pattyn, Robin Van Outryve, Anne Vanoutryve en Frans Vercoutere. In de Sint-Barnabaskerk in Noordschote zijn werken te bekijken van Françoise Laroye. Kelly Denuwelaere en Peter Declerck exposeren in de Sint-Rictrudiskerk in Reninge. Daar zijn ook creaties te zien van bewoners van De Seizoenen, Het Havenhuis en Trapleer, drie voorzieningen van De Lovie. In de Sint-Bartholomeuskerk is kunst te bewonderen van Werner Edebau, Leen Lermytte en Lieve Vandewalle.

De beelden- en poëzieroute loopt nog tot half september. Aan de ingang van het kantoor voor Toerisme op de Markt in Lo zijn gratis folders te verkrijgen met kaarten van de fiets- en wandelroutes en info over de kunstenaars. (KVCL)