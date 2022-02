Beveren onthult kunstwerk ter ere van de zorgsector

Het applaus voor de zorgsector tijdens de lockdown is wat verstomd maar in Beveren wordt de dankbaarheid van de stad nu ook blijvend. In de recreatiezone bij het Krommebeekbos prijkt voortaan Fluctus, een kunstwerk van Tinus Vermeersch.

De verschillende coronagolven die ons overspoelden inspireerden beeldhouwer Tinus Vermeersch om het beeld Fluctus, Latijn voor golf, te ontwerpen. Vermeersch is de winnaar van de wedstrijd die het stadsbestuur uitschreef om ergens in de stad een blijvende herinnering te creëren aan de inzet van zovele stadsgenoten tijdens de coronaperiode. Het beeld wil ook troost bieden aan wie geliefden verloor of het lastig had tijdens de lockdown.

58 kunstenaars namen deel aan de wedstrijd. Vijf werden door de jury weerhouden. Die waren de afgelopen maanden te zien in Ter Posterie in de Ooststraat. Winnaar werd uiteindelijk Tinus Vermeersch, geboren Kortrijkzaan maar al jaren woonachtig in Rumbeke.

Doorkijkbeeld

Fluctus, zo’n zeventig centimeter hoog en vervaardigd in brons, is een doorkijkbeeld geworden waarbij de natuur, de omgeving deel gaat uitmaken van het kunstwerk. Van ver is duidelijk de golfbeweging zichtbaar maar wie dichter komt, bemerkt steeds meer details en ontdekt de figuur van een man en een hond, op zoek naar rust of naar hoop die hij denkt te vinden in de natuur.

De kunstenaar verwijst daarbij naar het, door of dankzij corona, herontdekken van de natuur, van het wandelen en fietsen, van de rust tijdens de lockdowns. De groeninrichting rond de sokkel en het beeld zijn eveneens een ontwerp van Tinus Vermeersch.

Het beeld staat in de tuinzone in de Jonkerstraat in Beveren. Daar wordt het Krommebeekbos de volgende jaren verder uitgebouwd en komt er ook een nieuw fietspad.

(Bart Crabbe)