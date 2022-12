Beroemde Wuivende krabben van Panamarenko zakken naar bodem van Zegemeer in Knokke-Heist

Een deel van ‘De Wuivende krabben’ – wereldwijd het grootste buitenkunstwerk van Panamarenko – is deze week naar de bodem van het Zegemeer in Knokke-Heist gezonken. Reden? Er had zich een ijslaag gevormd op het kunstwerk. Ondertussen werd de fontein uitgeschakeld. Het euvel zou zich vanzelf moeten herstellen.

Jarenlang waren ze verdwenen nadat het kunstwerk schade opliep, maar sinds eind 2021 liggen ‘De Wuivende Krabben’ opnieuw in het Zegemeer in Knokke-Heist. Onder het goedkeurende oog van Eveline Hoorens (48), zijn weduwe, werd het werk ingehuldigd. “Een zeer speciaal moment. Hij zou trots geweest zijn”, vertelde Eveline met tranen in de ogen.

Menselijke fout

Het kunstwerk pronkte weer in al z’n glorie. Tot het deze week begon te vriezen. Een van de drie bollen zakte daardoor naar de bodem van het Zegemeer. Op het kunstwerk had zich namelijk een laag ijs gevormd, waardoor het gewicht toenam.

Een menselijke fout, zo blijkt. Want met het kunstwerk zelf is niks mis. Ondertussen werd de fontein in het kunstwerk uitgeschakeld, waardoor dergelijke situaties zich niet meer kunnen voordoen. Wanneer de dooi straks definitief intreedt, zou het kunstwerk automatisch weer moeten bovenkomen.

(MM)