Bernard heeft passie voor zee en boten

Nog tot en met 16 april exposeert Bernard Recelcom zijn schilderijen in de Keunekapel in Koksijde. In zijn werken merk je zijn fascinatie voor de zee, maar de kunstenaar vindt overal inspiratie, want hij heeft de hele wereld afgereisd.

Bernard Recelcom (77) werd geboren in het Franse Valenciennes en herinnert zich zijn prille kindertijd toen hij vakanties doorbracht aan zee, in een van de vissershuisjes in Koksijde. “We waren toen zowat buren van Paul Delvaux. Ik was een jaar of acht toen Delvaux aan mijn moeder zei dat ik talent had. Toen ben ik met schilderen begonnen. Mijn ouders vonden het echter belangrijk dat ik zou studeren en een diploma zou behalen voor een ‘echt’ beroep. Het compromis werd: een artistieke opleiding fotografie en publiciteit aan St.-Luc in Doornik. Daardoor kon ik aan de slag als modefotograaf voor diverse tijdschriften”, vertelt Bernard. “Daarna werd ik verslaggever voor een Canadese expeditie op het Amerikaanse continent van noord naar zuid over de migratie van Indiase bevolkingsgroepen langs de kusten van Canada tot aan Tierra del Fuego. Voor het tijdschrift National Geographic heb ik mij verdiept in de Mayacultuur in Mexico.”

Van 1983 tot 1991 was Bernard fulltime schilderen en van 1992 tot 2007 was hij kunstdocent aan de kunstacademie van Grande-Synthe in Frankrijk. “Ik heb ook altijd interesse gehad in historische monumenten en in ‘steen’ als materie. Als schilder werk ik echter voornamelijk met penselen, met een mes voor mijn olieverfschilderijen, en als ik aquarellen maak, dan geeft me dat een gevoel van bewegingsvrijheid. Zoals elke kunstenaar hebben mijn stijl en mijn werken een evolutie ondergaan. In mijn beginperiode schilderde ik vooral impressionistisch, maar mijn stijl is intussen veel vrijer geworden. Ik ‘suggereer’ vooral, maar laat de toeschouwer zelf invullen wat hij ziet, hoe hij ervaart wat hij ziet. Wel hecht ik veel belang aan de compositie.”

Uitdagend

Bernard heeft een passie voor de zee en boten en dat vind je in heel wat werken terug. “Ik zeil graag en kan nooit genoeg krijgen van de zee en van het prachtige spel van de wolken. Uit een wandeling op het strand put ik energie en inspiratie. Mijn hele leven heb ik het spannend en uitdagend gevonden om nieuwe plekken te ontdekken. Het thema ‘carnaval’ vind ik nog altijd interessant.”

Het werk van Bernard Relecom reist rond, net als de kunstenaar zelf. Hij exposeert in het Franse La Baule, maar ook in de Carrousel du Louvre in Parijs en vanaf september in Rijsel. Nog altijd komt Bernard graag naar Koksijde, waar hij momenteel tentoonstelt in de Keunekapel, H. Christiaenlaan 40 in Sint-Idesbald. Gratis toegang – elke dag van 14 tot 18 uur, behalve maandag, tot en met 16 april.