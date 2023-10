Bernard Dejonckheere (72) uit Izegem exposeert: “Ik ben een tekenaar die schildert”

Nog de hele maand oktober kan je schilderijen van Bernard Dejonckheere (72) bewonderen aan de kunstmuur in de bibliotheek van Izegem. Bernard woont in de Lijnwaadstraat en is de echtgenoot van Annie Roelens. Het gezin heeft drie kinderen: Veerle, Lieven en Maarten. Bernard runde een zelfstandige houthandel die hij overgenomen had van zijn vader.

Sociaal gebeuren

“Ik tekende al veel als kind”, zegt Bernard. “Op mijn 30ste volgde ik bij de Landelijke Gilde Rumbeke een cursus tekenen en tot mijn grote verbazing was ik daar een van de besten volgens de lesgevers. Dat artistieke bleef kriebelen en toen ik halfweg de 40 was trok ik naar de kunstacademie in Izegem. En ik ben blijven gaan. Tegenwoordig ga ik vooral nog voor het gezelschap van de andere cursisten, maar je leert altijd nog iets bij. Kunst is voor mij ook een sociaal gebeuren.”

Bernard zag al heel wat leraren de revue passeren: Greta Vermander (die recent met pensioen ging), Geert Devos, Kristof Denys, Lydie Vandermeersch en Karel Noyez. “Momenteel volg ik enkel tekenen, geen schilderen meer. Maar ik noem mezelf altijd een tekenaar die schildert.”

Geen hokje

Bernard kan je als kunstschilder niet in een hokje steken. “In het begin maakte ik kopieën van allerlei onderwerpen, nu is een schilderij een eigen interpretatie van iets, mijn eigen fantasie. Abstract, figuratief, impressionistisch, … Noem het wat je wil. Ik schilderde bijvoorbeeld een abstract werk dat bestaat uit gekleurde vlekken waar ik nadien gezichten op schilderde.”

“Als kind al tekende ik een blad vol krassen waar ik vervolgens een figuur probeerde in te zien. Soms haal ik inspiratie uit mijn beroep als houthandelaar en schilder ik de doorsnede van een boom, waarin je overigens wel alle technische kenmerken terugvindt. Vaste thema’s zijn er niet in mijn werk. Ik ontdek de onderwerpen vaak in mijn dagelijkse omgeving, waarin de menselijke figuur en menselijke emoties terugkomen.”

(IB)