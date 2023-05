Benoite (73) uit Nieuwpoort verkoopt haar schilderijen voor het goede doel: “Ik haal mijn inspiratie uit het dagelijkse leven”

Benoite Donck (73) uit Nieuwpoort stelt nog tot eind mei haar schilderijen tentoon in het VVV-kantoor Lauka op de Markt in Lo. De opbrengst van de verkochte kunstwerken gaat naar de vrijwilligerswerking van CP+ KOSC Wijgmaal, een voetbalploeg voor kinderen met een beperking. “Een kleinzoon van mij speelt bij die ploeg”, zegt Benoite. “Ik vind het fantastisch wat die mensen doen voor die jongeren.”

Als kind schilderde en tekende Benoite Donck graag, maar van haar ouders mocht ze niet naar de tekenacademie. Toen ze aan de slag ging op het notariskantoor van haar man Patrick Donck in Reninge, kwam van schilderen al helemaal niets meer in huis. Nadat notaris Donck, die jarenlang gemeenteraadslid was in Lo-Reninge, zes jaar geleden met pensioen ging verhuisde het koppel naar Nieuwpoort en nam Benoite het penseel opnieuw ter hand.

“Inspiratie haal ik uit het dagelijks leven”, zegt ze. “Dat kan een mooie boom zijn, een bepaald kleur of gewoon een gedachte die me plots te binnen schiet. Soms denk ik ’s avonds aan iets en trek ik prompt naar mijn atelier om te schilderen. Het is voor mij een plezier, elk schilderij is een nieuwe ontdekking en een manier om mezelf uit te drukken. Het is pure emotie, onmogelijk om dit in woorden om te zetten. Ik laat het aan de bezoeker over om mijn werk intuïtief te ontdekken, want iedere blik is uniek.”

Goed doel

De opbrengst van haar verkochte schilderijen schenkt ze aan de vrijwilligerswerking van CP+ KOSC Wijgmaal die kinderen begeleidt met cerebrale parese of neuromotorische aandoeningen.

“Binnen het G-voetbal bestaan er al veel initiatieven, vooral voor volwassenen met een verstandelijke beperking”, zegt Benoite Donck. “Maar jonge spelers met cerebrale parese of een andere neuromotorische aandoening zijn fysiek wat minder sterk en missen evenwicht, snelheid en kracht om zich met deze vaak fysiek sterkere volwassenen te meten. De CP+ voetbalploeg van KOSC Wijgmaal biedt deze kinderen een aangepaste omgeving en begeleiding, vol voetbalplezier op maat. Ik wil met de verkoop van mijn schilderijen mijn kleinzoon helpen en de werking van de club bekend maken. Het is mooi om zien hoe enthousiast die kinderen zijn tijdens het voetballen. En ik ben blij dat ik met mijn schilderijen hun werking kan steunen.” (KVCL)