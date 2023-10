Belle Epoque Centrum pronkt met ‘Art Nouveau Schatten’

Het Belle Epoque Centrum in Blankenberge blijft woensdag en donderdag uitzonderlijk gesloten om de nieuwe thema-expo ‘Art Nouveau Schatten’ op te zetten die zaterdag van start gaat. “Het wordt een expo van formaat”, verzekert erfgoedschepen Kathy Kamoen. Aanleiding is het art nouveaujaar in Brussel.

Van 7 oktober tot 16 juni loopt in het Belle Epoque Centrum een nieuwe tijdelijke expo met de focus op art nouveau. Volgens erfgoedschepen Kathy Kamoen op vraag van Stad Brussel, die in 2023 zijn art nouveaujaar viert. “Victor Horta bouwde daar 130 jaar geleden namelijk het allereerste art nouveauhuis, Hotel Tassel. Met onze tijdelijke expo in het Belle Epoque Centrum spelen we hier dankbaar op in”, zegt diensthoofd Charlotte Hoste. ‘Art Nouveau Brussels’ zet de stijl een heel jaar in de kijker, en nodigde het Belle Epoque Centrum uit om hier ook iets mee te doen. De ‘jugendstil’ of art nouveaustroming liep tenslotte gelijk met de belle époqueperiode.

“Aanvankelijk nog elitair, evolueerde de stroming al vrij snel naar een soort van totaalkunst, die ook doorsijpelde in het leven van alledag. De nieuwe stijl beïnvloedde dus niet alleen de kunst en architectuur van toen maar vond – via dagdagelijkse voorwerpen zoals meubels, vazen, sieraden en servies – ook zijn weg naar onze interieurs”, vertelt Charlotte. Typisch voor de art nouveau bij ons, zijn de sierlijke lijnen die veelal geïnspireerd waren op de planten- en dierenwereld. “Elders in Europa dook een eerder strakkere stijl op die men de ‘Wiener sesession’ noemde. Wenen was immers het epicentrum daarvan”, klinkt het.

Thema-expo

Het Belle Epoque Centrum wist voor zijn nieuwe thema-expo klinkende namen te strikken als Khnopff, Ensor, van de Velde en Thonet. “De voornaamste bruikleengever is het Design Museum Gent. Dat wordt momenteel verbouwd, waardoor een deel van hun collectie tijdelijk niet langer te zien is. Een win-win, en voor ons een unieke kans”, zegt Charlotte. Ook vzw De Vrienden van het Begijnhof Sint-Truiden en enkele privéverzamelaars droegen bij aan de expo in het Belle Epoque Centrum, dat uitzonderlijk twee dagen de deuren sluit om alles op te zetten. “Alles is natuurlijk wel verzekerd, maar we wilden toch liever geen onnodige risico’s lopen. Er zitten tenslotte zeer waardevolle stukken in de collectie”, zegt schepen Kathy Kamoen.

Het Belle Epoque Centrum pakt elk jaar uit met een nieuwe thema-expo. Zo stond vorig jaar de fiets in de kijker. “Zo’n tijdelijke thema-expo is niet alleen een mooie aanvulling op de permanente collectie van het Belle Epoque Centrum. Ze sluit ook mooi aan op onze art nouveau-wandeling. We verwachten er veel van”, zegt schepen Kamoen nog. Aan de hand van negen viertalige infopanelen wordt een boeiend verhaal verteld. Ook het verhaal van Blankenberge, waar je de kleurrijke tegeltableaus en het sierlijk smeedwerk van de art nouveau-periode hier en daar nog tegenkomt in het straatbeeld. “Zo zullen er twee partijen glasramen te zien zijn, onder andere uit een Blankenbergs hotel”, verklapt Charlotte. De expo is laagdrempelig opgevat, en wordt volgens Charlotte bijzonder kleurrijk. “Zo wordt het opnieuw een leuke gezinsactiviteit”, klinkt het.