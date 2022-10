Belevingscentrum HEY pakt uit met indrukwekkende muurschildering van de hand van illustrator Brecht Evens

Burgemeester en schepenen huldigden woensdagvoormiddag in het belevingscentrum HEY in de Heistse Pannenstraat een opmerkelijk kunstwerk in van illustrator en striptekenaar Brecht Evens.

“Als burgemeester ben ik uitermate fier om hier op deze vernieuwde site van het belevingscentrum HEY en de gemeentelijke basisschool Het Anker een opmerkelijk kunstwerk-muurschildering, naar een ontwerp van Brecht Evens, te mogen voorstellen. Voor de artistieke invulling van deze omgeving zijn we niet over één nacht ijs gegaan”, aldus burgemeester Piet De Groote. “Brecht Evens, afkomstig van Hasselt maar al vele jaren woonachtig en werkzaam in Parijs, vonden we uiteindelijk “the right man on the right place” om deze locatie een kleurrijk accent te geven.

Als striptekenaar en illustrator heeft Brecht Evens ondertussen internationale roem verworven en al een 20-tal prestigieuze awards overal in de wereld in de wacht gesleept. Met zijn onconventionele waterverftechniek zonder omlijning en zijn opvallend kleurenpalet waarbij hij speelt met geometrie en contrasten, zorgt hij voor een levendig tafereel dat hoe langer je er naar toe kijkt, hoe sterker het je blijft fascineren.

Carnaval

Uniek is ook dat Brecht zich voor dit werk heeft geïnspireerd op een 250-tal foto’s van de voorbije 30 jaar carnaval in Heist. Letterlijk en figuurlijk dus een zeer herkenbare brok couleur locale waarin heel wat Heistse carnavalisten hun praalwagen en zichzelf zullen terugvinden in dit Ensoriaanse en Jeroen Bosch-achtige kluwen van carnavaleske figuren en objecten.

Twee urban street artists van Treepack Murals and Street Art hebben uiteindelijk het ontwerp van Brecht Evens uitvergroot op de grijze zijgevel van de woning van Serge Vanpoucke. Een heel huzarenstuk want dit frivool fresco is 15 meter breed en op zijn hoogste punt 10 meter hoog. Om deze geveloppervlakte van 120 m vierkante meter allemaal netjes in te kleuren, heeft ons graffiti-duo maar liefst een 100-tal verfbussen leeggespoten. Voor Serge is zijn muur nu niet alleen beter beschermd tegen regen en vorst, zijn pand krijgt nu ook plots een belangrijke artistieke meerwaarde. Ik zou onze politieman dan ook aanraden om zijn muur met veel zorg te koesteren en te bewaken, want wie weet is straks zijn unieke en authentieke Brecht Evens-gevel veel geld waard.

Proficiat aan Brecht voor zijn ongeëvenaard teken- en schildertalent en de uitvoerders van Treepack voor de omzetting van dit kunstwerk in een Extra-Extra-Large formaat. Knokke-Heist heeft er op zijn openbaar domein er een monumentaal kunstwerk bij dat doet dromen en verlangen naar een volgende ongeëvenaarde editie van Heist viert carnaval!”