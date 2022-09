Bekijk werk van Guido Vanoverberghe in ‘Martha’

Guido Vanoverberghe was jarenlang de drukker van Moorsele. En heel zijn leven lang zat er een klein potloodje in zijn binnenzak. Waar hij was, tekende Guido. Het comité 975 jaar Moorsele vond het feestjaar de juiste gelegenheid voor een eerbetoon in de vorm van een tentoonstelling.

Guido wordt geboren in het schoolhuis in de Sint-Janslaan. Vader is er ippermjister oftewel hoofdonderwijzer. Samen met zijn broer Jozef en drie zussen groeit hij op in een creatieve omgeving. Lut Vanoverberghe, zijn zus, vertelt. “Ons huis was een plek van tekenen en muziek. Ons vader was chef van het muziek, leidde de toneelvereniging en het zangkoor. Als de koster niet kon spelen, viel ons vader in. Er werd veel gezongen en ook tekenen zat in de familie.” Guido ging naar het Sint-Jozefscollege in Kortrijk en begon daarna te werken in een drukkerij. “Hij begon er als loopjongen. Ik herinner me nog de uitspraak De nieuwe moet vagen. En toen er een nieuwe toekwam, gaf hij de borstel door en leerde hij andere dingen. Dat was nog in de tijd van het letterzetten”, vult dochter Herlinde aan. De familie verhuisde naar de woning in de Wevelgemstraat, vandaag Warandestraat en Guido begon een eigen drukkerij. Er kwam ook een winkeltje bij dat gaandeweg groeide in aanbod, zeker toen hij trouwde met Lea Van Cauwenberghe, die hij leerde kennen in het zangkoor.

Portie humor

Guido was ook muzikant. Met zijn band De Falado’s speelden hij op vele trouwfeesten. Hij speelde contrabas, basgitaar en tenorsax. En zeker nadat hij naar de academie ging in Menen, werd tekenen zijn leven. “Hij had vooral aandacht voor het dagelijkse, maar hij bezat ook een portie humor. Hij tekende 50 edities lang grappige tekeningen van spreuken voor de Davidsfondskrant. Later schilderde hij ook, maakte etsen, litho’s en ex libris. Hij leed enkele jaren aan kanker voor hij stierf in 2004. Je kan dat wel zien in zijn werk waar een portie zwartgalligheid in zit, maar altijd ook een portie humor”, besluit Herlinde. Een selectie van zijn werken is te zien in ldc Martha, Sint Maartensplein 13, op zaterdag en zondag 24 en 25 september en 1 en 2 oktober van 10 tot 12 en 14 tot 18 uur, in samenwerking met het comité 975 jaar Moorsele en erfgoedvereniging Wibilinga. (HV)