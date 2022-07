Beeldje Watcher krijgt nieuwe locatie in Kortrijk

Het beeld Watcher van de Kortrijkse kunstenares Inge Dewilde verhuist van het Sint-Maartenskerkhof naar de Nedervijver, even verderop. Dit naar aanleiding van de heraanleg van het groen en toevoegen van speelelementen op het Sint-Maartenskerkhof en het Jozef Vandaleplein.

Het kunstwerk is een verticale uitgewerkte anonieme figuur die verwijst naar het feit dat niemand perfect is. Het beeld is anoniem, zonder gezicht, met flarden brons die vervaagd zijn en reflecteren naar de droomwereld. Het beeld is volledig herleid tot zijn enige functie: die van toezichter.

25-jarig bestaan

Inge Dewilde maakte het beeld in 2007 in opdracht van Club Kortrijk, Soroptimist International, die het beeld schonk aan Stad Kortrijk naar aanleiding van hun 25-jarig bestaan.

De Soroptimisten wil als organisatie een wereldwijde impact hebben op de levens van meisjes en vrouwen door hun levensomstandigheden en status te verbeteren met beter onderwijs en ondersteuning naar zelfredzaamheid en te streven naar werkelijke emancipatie en gelijkheid.

Het beeld kreeg een plaats aan de gevel van de kerk op het Sint-Maartenskerkhof en verhuist nu naar de Nedervijver, een groene border aan de achterkant van de Sint-Maartenskerk dichtbij het Overbekeplein enkele meter verderop.

Ontdekken

“Dankzij deze nieuwe locatie zullen hopelijk meer Kortrijkzanen en bezoekers het prachtige beeld (her)ontdekken”, zegt schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA). Het beeld wordt op de nieuwe plek ingehuldigd op 23 oktober door de Kortrijkse afdeling van de Soroptimisten, die op exact die dag hun 40-jarig bestaan vieren.