Beeldhouwwerk ‘Een zucht van wijsheid’ krijgt nieuwe plaats aan Bibox

Het beeldhouwwerk ‘Een zucht van wijsheid’ werd eind oktober verhuisd van de Vlasstraat naar Bibox. Kunstenaar Philippe Segaert had daar zelf om gevraagd omdat het beeld niet meer tot zijn recht kwam in de bedrijvenzone. “Nu staat het op de beste plaats van de wereld”, lachte hij.

In 1992 vroeg Romain Witdouck uit Sint-Baafs-Vijve aan zijn schoonzoon Philippe Segaert om een beeld te maken. Dat moest aan zijn bedrijf Drukkerij Oranje komen. Intussen is de drukkerij verkocht en huist daar nu een ander bedrijf. Daarom werd het beeld eind oktober verhuisd. Op dinsdag 8 november werd het ingehuldigd op zijn nieuwe plaats.

Philippe kreeg bij het maken van het beeld een Chinese dichtbundel met verzen die dateren van 500 tot 150 voor Christus. Romain wilde er een drietal opnemen in het kunstwerk. “Ik koos voor een groot boek met de verzen erin. Die gaan over in wolken. Wolken verspreiden zich, net zoals de wijsheid in de boeken. Maar de wolken in het beeld vervagen ook. We moeten ervoor zorgen dat de wijsheden uit de boeken niet verdwijnen”, verklaart Philippe. De kunstenaar is een getogen Sint-Baafs-Vijvenaar, maar woont met zijn vrouw en dus Romains dochter Mieke in Wakken.

Hij refereert daarbij naar zijn schoonvader. “Romain had vele ideeën, maar ze verdwenen soms even snel. Dit beeld weerspiegelt zijn karakter dus.” Vorig jaar is Romain overleden, maar hij leeft dus verder in het beeld dat een nieuwe plaats kreeg. “Aan de bibliotheek komt het beeldhouwwerk helemaal tot zijn recht. Want waar wordt meer wijsheid verspreid dan in boeken?” besluit de kunstenaar.