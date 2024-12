Beeldhouwer Maxime (31) woont opening wereldberoemd ijshotel in Zweden bij: “Als enige Belg ooit heb ik er nog een kamer ontworpen”

Maxime Van Besien (31) – alias ‘Maximus Sculptor’ – uit De Haan vertoeft momenteel in Zweden, waar hij uitgenodigd werd op de opening van het ijshotel in Jukkasjärvi. Het wereldberoemde hotel, dat volledig uit ijs en sneeuw bestaat, viert er deze winter zijn 35ste verjaardag.

“Deze winter zal ik er zelf niet sculpturen, maar de andere artiesten mentaal bijstaan. We zijn een unieke groep mensen die met dit soort medium werken, en niets is mooier dan een passie te kunnen delen met gelijken”, schrijft Maxime ons vanop Zaventem, klaar voor vertrek naar het Hoge Noorden.

Het ijshotel bevindt zich 200 kilometer boven de poolcirkel in Zweeds Lapland. “Momenteel is het er -20°C”, zegt Maxime. “Ik zal er verblijven in een blokhut aan de andere kant van de bevroren rivier de Thorn, om van daaruit dagelijks een drietal kilometer over het ijs te wandelen om de constructie en opening van het ijshotel van dichtbij te volgen. Als enige Belg ooit heb ik er nog een kamer ontworpen, en daarom hadden ze graag dat ik er ook dit jaar weer bij was”, aldus Maxime, die zelf ook al de eer had om in het ijshotel te mogen overnachten. “Een onbeschrijfelijk gevoel, en eigenlijk wel minder koud dan gedacht. Maar je krijgt natuurlijk wel een warme slaapzak en rendiervellen. Plus: de sfeer zit hier goed. Ook dat voelt als een warm dekentje”, klinkt het.

‘Seizoensbeeldhouwer’

Maxime is ook de creator van ‘De Fietser’ aan het tramhuisje in De Haan, en van ‘Het masker van Ensor’ in Oostende. Als ‘seizoensbeeldhouwer’ werkt hij met natuurlijke materialen zoals hout, steen, sneeuw, ijs en hooi. “Ook metaal en brons zijn mogelijkheden”, zegt Maxime. “Doorheen het jaar maak ik vooral hedendaagse beelden uit hout, op maat voor interieurs. Maar mijn voorkeur gaat uit naar monumentale werken. Het merendeel daarvan realiseer ik in het buitenland: Canada, Zweden, Frankrijk, … Maar ook in eigen land fabriceer en realiseer ik ijsbeelden voor vele kerstmarkten. Daarbij vorm ik dan meestal een ijsblok van zo’n 1.300 kilo om tot een ijsbeer, hert of ander kerstsymbool.”

Maxime is autodidact. “Er is namelijk ook geen echte leerschool voor wat ik doe. Dit zorgt ervoor dat ik mijn limieten steeds verleg”, klinkt het.