Beeldende kunst te zien in Trimard in Hooglede

Voor de allereerste keer gaat een expositie van beeldende kunst door in de benedenverdieping van Trimard in Hooglede.

Drie kunstenaars tonen werken van zichzelf en hopen zo de lokale beeldende kunst wat meer in de spotlights te zetten. Marcel Vermeersch, zelf ook kunstenaar van werken met acryl en olieverf op doek, geeft wat meer uitleg. “Ivan Chys uit Gits maakt prachtige keramiekwerken en daarnaast zijn we al jaren bevriend. We kwamen op het idee om te exposeren met ons werk. Kristien Bruwier is de derde exposant die allerlei glaswerk tentoonstelt. Ze laat haar fantasie de vrije loop en maakt glasraampjes, lampen en zoveel meer. In Hooglede draaien toneel- en muziekverenigingen op volle toeren, dus dachten we dat het hoog tijd werd om ook eens de beeldende kunst onder de aandacht te brengen. Met deze expositie zetten we zowel de schilderkunst, keramiek als glaswerk in de spotlights, voor elk wat wils dus”, aldus Marcel Vermeersch. De tentoonstelling is dagelijks te bekijken van 10 tot 17 uur op 12, 13, 14, 15, 19 en 20 augustus. De inkom is gratis en toegankelijk voor rolstoelgebruikers. (EVG)