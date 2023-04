Beeldend kunstenaars tonen werk in Atelier in Beeld

Op 6 en 7 mei zetten beeldende kunstenaars overal in Vlaanderen en Brussel de deuren van hun atelier open voor Atelier in Beeld. Ver hoef je er alvast niet voor te gaan, in Kortemark nemen vijf kunstenaars deel. Anja Beernaert van atelier Keranjamiek is daar één van.

Anja Beernaert uit de Ommegangstraat in Handzame werkt als atelierbegeleidster in Dominiek Savio. In de ateliers van de voorziening voor mensen met een beperking zag ze er de keramisten bezig en dat deed haar terugdenken aan de workshops klei die ze jaren geleden in Werken volgde. “Zo begon het opnieuw te kriebelen”, vertelt Anja die zich inschreef voor een stevige opleiding bij Syntra in Brugge. “Na zes jaar studeer ik in juni af als pottenbakker en als keramist. Momenteel ben ik bezig met mijn eindwerken, waarbij ik een servies voor vier personen en een soepservies maak.”

Pure chemie

“Zowel als pottenbakker en als keramist werk je met klei. Pottenbakken is technischer door de draaischijf die je gebruikt. Keramisten gaan vanuit de klei zelf opbouwen”, legt ze uit. “Ik heb een lichte voorkeur voor keramiek omdat je er volgens mij meer je ziel kan inleggen.”

Momenteel verdiept Anja zich ook in glazuur. “Pure scheikunde”, weet Anja. “Kant en klaar glazuur kopen is natuurlijk een pak makkelijker, maar het zelf ontwikkelen is heel wat uitdagender. Dat is voor mij ook de opzet van deelnemen aan dit weekend: uitleggen aan de bezoekers hoe je vertrekt vanuit een klomp klei en hoe je opbouwt om tot een goed eindresultaat te komen. Veel mensen begrijpen niet hoe arbeidsintensief dat is”, gaat ze verder.

Kleikotje

Anja nodigt iedereen uit in haar favoriete ‘kleikotje’ in de Ommegangstraat 1 op zaterdag 6 mei van 14 tot 18 uur en op zondag 7 mei van 11 tot 17 uur. “Mensen kunnen even komen piepen wat ik allemaal maak en wat ik uitspook in mijn eigen kleine keramiekatelier”, besluit Anja.

Ook andere kunstenaars uit de gemeente nemen deel aan Atelier in Beeld. Dat zijn Miek Decleir (illustratie, mixed media en schilderkunst), Ichtegemstraat 93 in Kortemark; Barry Raçon (beeldhouwkunst), Spondestraat 55 in Handzame; Martine D’Heedene (keramiek), Belgiekstraat 1, Kortemark; en Pascale Devos (mixed media en schilderkunst), Bescheewegestraat 38, Kortemark. (TL)

Meer info op www.atelierinbeeld.be