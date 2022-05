Beeldend kunstenaar Riki stelt tentoon

Eric Vacquier (72), beter gekend als Riki, is een autodidactisch kunstenaar. Hij tekent, schildert en maakt sculpturen. Hij heeft zijn eigen technieken bedacht en op punt gesteld. Op vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 mei staan de deuren wagenwijd open bij Riki van 10 tot 18 uur (op vrijdag zelfs tot 22 uur).

Eric is sedert 1984 voltijds zelfstandig kunstenaar en naast het tekenen (affiches, strips cartoons, familiedrukwerk…) en het schilderen (olieverf en aquarel), legt hij zich de laatste jaren vooral toe op het maken van sculpturen. “Ik heb altijd inspiratie, al mijn hele leven lang”, vertelt Eric lachend. “Ik heb een grote fantasie en ik kan daar moeiteloos telkens nieuwe ideeën uit putten. Ik werk mijn idee uit na een minimale voorbereiding op papier. Dankzij mijn jarenlange ervaring en mijn vakkennis, weet ik altijd vooraf wat het moet worden.”

Idealist

Zijn echtgenote Anne Marie Vanwijnsberghe glimlacht en knikt. Zij is zijn grootste fan en steunt hem in zijn kunstenaar-zijn: “Eric is een idealist, is sociaal geëngageerd en heeft een groot talent. Hij werkt vaak voor het goede doel, maar gelukkig verkoopt hij ook regelmatig werken.” De werken van Riki ontlokken dikwijls een glimlach bij de toeschouwer, je wordt er vrolijk van. Zijn figuren zijn bekoorlijk, soms wat karikaturaal en hebben een eigen speelse vorm. Je herkent zijn sculpturen onmiddellijk door de speciale, kleurrijke stijl. Het zijn vaak fragiele en sierlijke vormen.”

“Zijn kleinere figuurtjes zijn vrolijk en wat sprookjesachtig. Zijn grotere beelden zijn vooral een spel van lijnen en vlakken. En bij al zijn werken vallen vooral de ogen op. Beelden snijdt hij uit één blok piepschuim. Als je de figuren bekijkt, lijkt dat bijna onmogelijk. Terwijl hij vertelt, demonstreert Riki hoe hij te werk gaat. En dat is met een immense precisie. “De kunst is om met een fijn, lang en vooral scherp mes voorzichtig in het blok piepschuim te snijden. Dit doe ik tot ik de gewenste vorm heb.”

“Daarna werk ik het af tot ik tevreden ben met het eindresultaat. Eens de figuur uitgesneden is, bekleed ik het met een laagje houtpulp en daarna beschilder ik het met olieverf.” Eric en Anne Marie nodigen iedereen graag uit om eens langs te komen tijdens Atelier in Beeld om de werken van Riki te bekijken met een glaasje en een babbel. (ADM)

‘Atelier in Beeld’ Riki: Najaarsweg 40, Kuurne. Vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 mei van 10 tot 18 uur (op vrijdag zelfs tot 22 uur). Meer info via https://atelierinbeeld.be/nl/atelier/eric-riki-vacquier en www.rikikuurne.be