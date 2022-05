Beeld ‘Ziro met Saïke’ van José Vermeersch teruggeplaatst aan OC Bissegem

Het beeld Ziro met Saïke van de kunstenaar José Vermeersch werd teruggeplaatst aan OC De Troubadour in Bissegem.

Het beeld in brons vervaardigd, stelt een geknielde naakte vader voor die met open armen, balancerend, een kind op de schouders draagt. Het beeld stond jarenlang in de tuin van het Broelmuseum waar het bij de sluiting in 2015 werd weggehaald. Voor elk beeld zoekt de kunstcel, verantwoordelijk voor kunst in de publieke ruimte, een geschikte plek rekening houdend met enkele criteria.

In 2019 werd het beeld als ode aan de meester Vermeersch, geboren in Bissegem, bij OC De Troubadour geplaatst. Het beeld was sinds 2020 uit het stadsbeeld verdwenen omdat het door de sokkel gezakt was. Op 1 juli organiseert het Ontmoetingscentrum De Troubadour een kleine huldiging.

Sfeer van oude sage

Vermeersch maakte het beeld in 1969 oorspronkelijk in klei. Pas begin 2000 maakte hij in samenwerking met de Stedelijke musea van Kortrijk acht exemplaren van het beeld in brons. De stad kreeg de ‘épreuve d’artiste”, het eerste gegoten bronzen beeld. De namen Ziro en Saïke verwijzen niet naar specifieke figuren, maar zijn gekozen omwille van de sonoriteit die aansluit bij het karakter van de beelden. Ze roepen de sfeer op van een oude sage zonder concreet verhaal.