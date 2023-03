Beeld ‘Tot elke prijs’ heeft plaats op Churchillkaai terug

Het beeld ‘Tot elke prijs’, ter herdenking van de vissersopstand in 1887, werd op donderdag 23 maart teruggeplaatst op de Churchillkaai. Het werd in november aangereden door een onbekende. Kunstenares Martine Vyvey keek tevreden toe.

Het kunstwerk is nu hersteld en kreeg zijn plaats terug op de sokkel tegenover het museumschip Amandine. Flor Broes,zaakvoerder van de firma Moker uit Boom, plaatste een nieuwe staander in roestvrij staal en plaatste het beeld met een medewerker terug op de sokkel. Het bronzen beeld werd in het Bronsatelier van Bram Buysse in Zottegem gerestaureerd. Volgens schepen Bart Plasschaert (CD&V) kon niet achterhaald worden wie de beschadiging veroorzaakte. (PM)

Kunstenares Martine Vyvey werd onlangs geïnterviewd op het zeilschip Mercator.