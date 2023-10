Beeld Femmy Otten krijgt plaats in waterpartij voor Kursaal: straks twee Dikke Mathilles vlakbij elkaar

Het stadsbestuur nam een beslissing over de locatie voor het beeld Moeder van Femmy Otten. Dat zou aanvankelijk op de plaats van Dikke Mathille komen te liggen, maar krijgt nu een plaats in de waterpartij voor het Kursaal. “Het is een definitieve locatie”, luidt het bij het stadsbestuur. Op een boogscheut van de echt Dikke Mathille.

Deze zomer was er al deining toen bleek dat het stadsbestuur De Zee (beter bekend als Dikke Mathille) wou verplaatsen naar het Kursaal. De plannen werden niet door iedereen geloofd. Toen De Zeewacht bekend maakte dat in de plaats permanent een kunstwerk zou komen dat heel grote gelijkenissen vertoont met Dikke Mathille, drong het bij de Oostendenaar door dat de plannen wel degelijk erg concreet waren. In september nam de storm over De Zee grotere proporties aan na een beslissing van het schepencollege om toch door te zetten met de verhuizing van Dikke Mathille naar het Kursaal. Na aanhoudend protest besliste het stadsbestuur uiteindelijk om het beeld niet te verhuizen naar de sokkel op het Kursaal. “Ze komt na de restauratie terug op haar plaats in de waterpartij waar ze lag”, verzekerde het stadsbestuur.

En het Beaufortbeeld?

De stad moest daardoor wel op zoek naar een nieuwe locatie voor het beeld Moeder van Femmy Otten, dat op de locatie van Dikke Mathille geplaatst zou worden. Oostende besliste dit voorjaar om dat beeld, dat grote gelijkenissen vertoont met Dikke Mathille, in het kader van de kunsttriënnale Beaufort aan te kopen voor 220.000 euro. Cultuurschepen Bart Plasschaert (CD&V) zei daarover deze zomer: “Het is niet de bedoeling dat we het beeld tijdelijk op een bepaalde plaats leggen om het daarna naar een definitieve locatie over te brengen.” Het was ook uitgesloten dat men Moeder op de sokkel aan het Kursaal zou leggen: dat gebouw is immers beschermd en wijzigingen daaraan zijn niet evident. Er werd de voorbije weken koortsachtig gezocht naar een alternatief, met in het achterhoofd de opmerking van Westtoer dat het kunstwerk op een plaats moet liggen die makkelijk te bereiken is met het openbaar vervoer.

met openbaar vervoer

De locatie werd nu gevonden: het beeld van de liggende naakte vrouw komt in de waterpartij aan het Kursaal, langs de kant van de Koningstraat en het Marie Joséplein. In die waterpartij werden trouwens in het verleden al kunstwerken geplaatst voor de hommage aan Jan Hoet en verschillende edities van The Crystal Ship. Het beeld zal ter hoogte van Hotel Du Parc op een sokkel komen te liggen. De locatie heeft nog een bijkomende troef: het bevindt zich op een paar honderd meter van Dikke Mathille. Met wat verbeelding zullen beide beelden, die heel sterk op elkaar lijken, ook naar elkaar kijken. De geleide wandelingen in de badstad hebben er vanaf volgend jaar een vaste stop bij. De locatie komt tegemoet aan de vraag van Westtoer voor een bereikbare plaats: het beeld zal zelf zichtbaar zijn als je op de tram zit.

Advies cultuurraad

Het stadsbestuur verwijst naar ‘het positieve advies’ van de cultuurraad. Zij gaven begin september, na een grondige bespreking, positief advies voor de aankoop van het kunstwerk. Maar de cultuurraad onthield zich over de locatie, zeker omdat er toen al commotie was over de verhuizing van Dikke Mathille. De cultuurraad deed de suggestie om kunstwerken niet alleen in het centrum te plaatsen.

Dikke Mathille verliet enkele weken terug haar vertrouwde sokkel voor restauratie, maar eens ze terug is, zal ze in de verte een glimp kunnen opvangen van haar veel jongere evenknie ‘Moeder’ van Femmy Otten voor het Kursaal. © PETER MAENHOUDT

“Een nieuw beeld in een van de wijken biedt kansen voor die wijk”, luidde de suggestie. Die laatste piste volgt de stad niet. Het beeld Moeder wordt volgend voorjaar geplaatst en wordt de Oostendse blikvanger van Beaufort. Cultuurschepen Bart Plasschaert wenste niet te reageren, want de stad gaf haar goedkeuring aan de vraag van Westtoer om de locatie geheim te houden tot maart 2024. In de laatste week van oktober volgt een debat op de gemeenteraad. De kans is klein dat ook dan de lippen stijf op elkaar blijven.