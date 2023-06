Beeld ‘De Frieteter’ komt wellicht niet terug

Het ziet er naar uit dat het beeld ‘De Frieteter’, op het bankje nabij de frituren op de Markt, niet meer terug komt. Na de laatste daad van vandalisme ziet de frituristenbond Navefri, die het samen met de VLAM liet plaatsen, het niet meer zitten om nog te investeren in een herstelling ervan.

Eind november 2021 werd op het bankje nabij de rechtse groene frituur op de Markt het beeld ‘De Frieteter’ onthuld. Aanleiding was de 22ste editie van de Week van de Friet. Niemand minder dan Prins Laurent was er speciaal voor naar Brugge afgezakt. De prins is dan ook, net als onder meer Urbanus en Herr Seele, lid van de Orde van de Gulden Puntzak. Ook Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) en burgemeester Dirk De fauw waren van de partij.

Ode aan frietcultuur

Het beeld toont een man die vlakbij de iconische groene frietkotjes geniet van een lekker pakje friet. Het werd er geplaatst op initiatief van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM), de beroepsvereniging van aardappelhandel Belgapom en de Belgische frituristenbond Navefri. Het was de bedoeling om zo een ode te brengen aan de voor ons land typische frietcultuur. Stad Brugge gaf een een tijdelijke vergunning: in principe voor een jaar maar het beeld bleef een stuk langer staan. Zo’n anderhalve maand na de plaatsing ervan moest het beeld, dat bestaat uit kunststof met een coating van brons, echter al weggehaald worden voor herstelling: te veel selfiejagers gingen op de voeten van het beeld staan waardoor het beschadigd raakte. Jammer genoeg bleef het daar niet bij want nadat het beeld werd teruggeplaatst werd het nog twee keer al dan niet met opzet beschadigd. De laatste keer nog in april van dit jaar, toen de de linkse onderarm van ‘De Frieteter’ afgebroken bleek, waarna het dus opnieuw werd weggehaald.

Materiaal te licht

“Ik denk dat de kans eerder klein is dat het beeld nog terugkomt”, zegt Bernard Lefèvre, voorzitter van Navefri en mede-initiatiefnemer van het plaatsen ervan. “We zouden het dan opnieuw moeten laten herstellen maar onze vereniging heeft slechts een beperkt budget. Sowieso was het nooit de bedoeling om het permanent te laten staan op deze locatie, daarvoor is het materiaal waaruit het gemaakt is ook wat te licht, lijkt me.” (PDV)