Beaufort24 maakt kunstenaars bekend: 50 monumentale kunstwerken in negen badplaatsen

Triënnale Beaufort, het feest van de monumentale kunst aan zee, is volgend jaar aan zijn achtste editie toe. Van 27 maart tot 3 november kan je in negen kustgemeenten – alleen Bredene ontbreekt – niet alleen nieuw werk van een gerenommeerd gezelschap van internationale kunstenaars gaan bewonderen, maar ook het bestaande beeldenpark uit vorige edities gaan (her)ontdekken.

Op de kunstwerken zelf is het nog wachten tot maart volgend jaar, maar curator Els Wuyts, die de achttien kunstenaars selecteerde en daarmee aan haar eerste editie toe is, lichtte met het bekend maken van de deelnemende kunstenaars aan Beaufort24 al een tip van de sluier op. “Met deze achtste editie bouwen we verder op de gekende elementen”, legt Wuyts uit. “Nationale en internationale beeldende kunstenaars die voor de tentoonstelling unieke beelden creëren die bovendien 24/7 toegankelijk en te bezoeken zijn in de publieke ruimte langs de 65-kilometer lange kustlijn, zonder meer de mooiste plaats om een tentoonstelling te maken. In deze editie zetten we onder de noemer ‘Fabric of Life’ meteen ook de ‘plek’ centraal en dat is heel belangrijk in het concept. De kunstenaars zullen hun werk namelijk op vaak unieke plaatsen tentoonstellen, waar er een duidelijke connectie is tussen de locatie en het beeld: aan een kruispunt, een glooiende duin, vette landbouwgrond, dorpskernen en markten of ook aan een eenvoudige rotonde, een vuurtoren of een waterkant. Beaufort24 schuift inderdaad wat meer landinwaarts en zorgt voor een reeks beeldende voorstellen langs de Kusttram die dat alles in één beweging met elkaar verbindt”, aldus Els Wuyts.

Bestaand beeldenpark

Acht van de achttien nieuwe kunstwerken die tijdens Beaufort24 worden gepresenteerd, zijn permanente werken, aangekocht door de onderhavige kustgemeenten. “En die laten zo het Beaufort Beeldenpark met aangekochte beelden uit de vorige zeven edities verder aangroeien tot vijftig stuks”, gaat Els Wuyts verder. “We bekijken trouwens dat alles als één geheel: de Triënnale Beaufort en niet meer als afzonderlijke luiken zoals in het verleden het geval was.”

Toerisme

Westtoer en de Provincie spelen het event ook uit als een toeristische topper. Toerisme Vlaanderen zal trouwens geen inspanningen uit de weg gaan om ook nu de troeven van Beaufort in het buitenland uit te spelen. “De Triënnale positioneert de kust opnieuw als een cultuur-toeristische bestemming”, bevestigt gedeputeerde voor Toerisme Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD), ook voorzitter van Westtoer. “De cijfers liegen er niet om. De vorige editie – in volle coronaperiode – lokte 350.000 dagtoeristen naar de kust. Ook 450.000 verblijftoeristen kwamen naar zee. Voor de helft daarvan was Beaufort de reden van hun verblijf. “Beaufort onderscheidt zich door de unieke beleving: het is kunst in het decor van de kust en de zee.”

Badplaats Bredene verkoos om niet deel te nemen aan deze editie. “Daar moet echt niets achter gezocht worden”, zegt burgemeester Steve Vandenberghe (Vooruit). “We hebben voor volgend jaar andere financiële beleidskeuzes gemaakt.”

Kunstenaars

De artistieke selectie bestaat uit een mix van binnen- en buitenlandse kunstenaars:

De Panne: Filip Vervaet en Maëlle Dufour, beiden uit België

Koksijde/Oostduinkerke: Johan Creten uit België en Jorge Macchi uit Argentinië

Nieuwpoort: Selva Aparicio (Spanje) en Alexandra Bircken (Duitsland)

Middelkerke: Lucy en Jorge Orta (UK en Argentinië) en Jef Meyer (België)

Oostende: Femmy Otten (Nederland) en Marius Ritiu ((Roemenië)

De Haan: Sara Bjarland (Finland) en Pei-Hsuan Wang (Taiwan)

Blankenberge: Romain Weintzem (Frankrijk) en Driton Selmani (Kosovo)

Zeebrugge: Monika Sosnowska (Polen) met twee werken

Knokke-Heist: Richard Deacon (UK) en Lucie Lanzini (Frankrijk)