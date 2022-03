Be-Part Kortrijk presenteert nieuw werk van Ruben Bellinkx

Zaterdag opende de solotentoonstelling van de Belgische kunstenaar Ruben Bellinkx. De expo toont in primeur 3 films en een 20-tal tekeningen. De tentoonstelling loopt tot en met 5 juni 2022 in de Paardenstallen in Kortrijk.

In zijn tekeningen, films en installaties schept Ruben Bellinkx omstandigheden voor merkwaardige ontmoetingen tussen totaal verschillende elementen. De Paardenstallen zijn omgetoverd tot een cinema waarin Ruben onder meer Black Sun toont, een filminstallatie die bestaat uit twee projecties waarin vogels en drones een choreografie vliegen boven een dubbelbed.

“In de eerste projectie zie je vogels die samen zitten. Naarmate er meer komen, komt er geweld van, en dit in de huiselijke setting. De tweede projectie zijn het drones die in rondjes cirkelen. Beide projecties doen nadenken of verscheidene niveaus”, aldus de kunstenaar. “Het is een metafoor voor de samenleving en het menselijk gedrag: de alledaagse realiteit omkantelen naar een andere dimensie.”

Ongemakkelijke schoonheid

Daarnaast toont Bellinkx ook zijn eerste 35mm-film, Double Bind, waarin drie werkmannen een stellage opbouwen. “Geleidelijk aan worden zij een noodzakelijk onderdeel van een rolsteiger. De voorstelling lijk futiel en nutteloos, maar de fysieke grenzen worden verlegd waarin een ‘ongemakkelijke’ schoonheid zit.”

Curator Patrick Ronse, kunstenaar Ruben Bellinckx, schepen Axel Ronse. © JVGK

Double Bind wordt uitzonderlijk voor deze tentoonstelling getoond met een analoge 35mm-projector, wat een bijzondere magie teweegbrengt. “We hebben er lang naar uitgekeken om deze tentoonstelling op te zetten en was de moeite om te wachten. Zo tonen we opnieuw een primeur van toptalent van eigen bodem: Ruben Bellinkx. Hij toont ons nooit gezien werk”, zegt schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA).

De tentoonstelling Black Sun is te zien tot en met 5 juni 2022 in de Paardenstallen aan de Korte Kapucijnenstraat. Het is een organisatie van Stad Kortrijk en Be-Part met als curator Patrick Ronse.

(PV)