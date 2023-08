Bart Werbrouck stelt teken- en steenkapperswerk tentoon in de bib

Bart Werbrouck stelt de hele maand augustus enkele tekeningen en ‘steenkapperswerken’ tentoon in de bib. “Ik ben van kleins af opgegroeid met tekenen en schilderen door mijn vader Raf, die zowat alle grafische technieken beheerste”, zegt Bart.

Bart Werbrouck woont in de Meensestraat en is de man van Kaat Vanacker en de vader van Ben, Bram, Bas, Marjoke en Johan. “Ik leerde de drukkunst aan het Higro in Gent en werkte bij Drukkerij Strobbe in Izegem, Uitgeverij Lannoo in Tielt en als technisch leraar aan het VTI in Brugge.”

“Mijn pa Raf Werbrouck was een veelzijdig kunstenaar die alle grafische technieken beheerste. Uiteraard werd ik door hem beïnvloed. Mijn eerste aquarel – een stilleven met een gerookte haring en een glas schuimend bier – maakte ik tijdens mijn opleiding aan het Higro waar ik zeefdruk en lay-out volgde. Aquarelcursussen volgde ik bij Fernand Thienpondt en Greta Sabbe. Aan hen leerde ik minder picturaal maar speelser werken. Er werd ook al eens een werk ingekaderd, beoordeeld en tentoongesteld. En het voelt goed aan als mensen jouw werk, jouw passie bekijken.”

Meer dan een hobby

Nu heeft Bart pas zijn werkjaar (mijn vijfde) aan Art’Iz achter de rug in de discipline grafische vormgeving en tekenen bij Greta Vermander en Lydie Vandermeersch. Greta was veeleisend en had niet graag dat cursisten hun discipline louter als een hobby bekeken.”

Bart werkt vooral met opdrachten die hij van zijn lesgevers kreeg. “Soms bedenk ik ook wel eigen thema’s of onderwerpen. Als ik bijvoorbeeld op reis ben, dan maak ik ter plaatse altijd enkele schetsen van wat ik daar zie of beleef. Gewoon met een balpen op een blad. Schetsen die ik dan later thuis uitwerk. Ik leer ook steenkappen. Ik nam al deel aan een groepstentoonstelling met Art’Iz en aan een expo in de vroegere oude tentoonstellingszaal in het stadhuis. In de bib zal er in augustus een aantal van mijn werken te bekijken zijn waaronder het hele alfabet in steen gekapt.” (IB)

De werken van Bart Werbrouck zijn te bekijken tijdens de openingsuren van de bib.