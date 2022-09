Bart Renier is laureaat kunstwedstrijd Sweet Devotion in Turnhout: “Iets winnen met hobby is leuk”

De 44-jarige Moorsledenaar Bart Renier heeft met zijn kunstwerk ‘Man versus Nature’ de kunstwedstrijd Sweet Devotion van het museum De Mindere gewonnen. De drie tekeningen van Bart, die samen een geheel vormen, werden uit 240 kunstwerken tot winnaar gekozen.

Een hobby, maar een waar hij wel erg goed in is. Moorsledenaar Bart Renier is al van jongs af aan gepassioneerd door tekenen. “Tijdens mijn middelbare studies was ik vooral met reclame bezig, daarna studeerde ik grafische vorming aan Sint-Lucas in Gent.” Daar leerde Bart onder andere hoe hij stripverhalen moest tekenen. Hoewel potlood en papier nooit veraf bleven, verwaterde de hobby van Bart wat na zijn studies. “Beroepsmatig ben ik als beletteraar aan de slag. Inmiddels heb ik ook een gezin waardoor mijn hobby toch wat op de achtergrond verdween. Ik merkte echter dat ik mijn creativiteit vooral in het tekenen de vrije loop kan laten gaan.” Een vijftal jaar geleden startte Bart weer volop met tekenen. Zijn vrouw moedigde hem daarbij aan en motiveerde Bart om zijn hobby verder te zetten. “Ik had al snel terug de smaak van het tekenen te pakken. Sommige schetsen verdwijnen terug in de tekenmap, maar ik probeer mijn tekeningen ook zoveel mogelijk te laten zien aan anderen.”

Tekeningen

Bart kreeg intussen al van verschillende mensen vragen om een tekening voor hen te maken. Zo tekende hij op vraag al tatoeages en illustraties. “Ik ben zelf ook een groot muziekliefhebber. Het deed me dan ook erg veel plezier dat ik het ontwerp voor een platenhoes voor een band mocht maken. Ik hoop in de toekomst binnen de muziekwereld nog tal van tekeningen te mogen maken.”

Vooral in tekenen kan ik mijn creativiteit de vrije loop laten

Een andere ambitie van Bart is om ooit een eigen stripverhaal te tekenen. De creatieve Moorsledenaar beseft maar al te goed dat er daar erg veel tijd in sluipt. “Voorlopig is het er nog niet van gekomen. Een half jaar geleden bezorgde een vriend me een scenario. Een belangrijke eerste stap.”

Drieluik in inkt

Via sociale media botste Bart ook op de kunstwedstrijd Sweet Devotion van het museum De Mindere in Sint-Truiden. Bart besloot er, zonder enige verwachtingen, aan deel te nemen. Onder de deelnemers tal van kunstenaars van over heel België en Nederland. De grote uitdaging voor de deelnemers bestond erin om op een klein oppervlak een kunstwerk te maken dat aanspreekt. Uit 240 ingezonden kunstwerken koos de 12-koppige professionele jury Barts kunstwerk ‘Man Versus Nature’. “Met zijn drieluik in inkt op papier over de mens tegen de natuur met als inspiratiebron Franciscus van Assisi is Bart Renier geslaagd in de opdracht. De grafische uitvoering van deze prachtig uitgevoerde triptiek is van een hoog niveau. De kunstenaar kaart een belangrijk maatschappelijk aspect, namelijk de opwarming van de aarde, aan”, aldus de jury. De kunstwerken van Bart en andere deelnemers zijn nog tot 15 november te zien in museum De Mindere. Bart kreeg 250 euro als eerste prijs. “Iets winnen met een hobby is altijd leuk. Ik had het totaal niet verwacht dat ik zou winnen. Deze prijs geeft alvast voldoening.”