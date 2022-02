Bart Naessens is curator van muziekprogrammatie Eden Kunstenfestival: “Woord, beeld, dans en muziek”

Bart Naessens (41) is een geboren en getogen Bruggeling, maar heeft een speciaal plekje in zijn hart voor Roeselare, waar hij jaren actief was in het culturele leven. Deze muzikale duizendpoot werd gevraagd om curator te zijn van de muziekprogrammatie voor het Eden Kunstenfestival, het multimediale cultuurevent over de scheppingsverhalen uit Genesis.

Bart Naessens (41) maakte als klavecinist en organist internationale tournees met ensembles als B’Rock, Collegium Vocale Gent, Il Gardellino of met zijn eigen Capriola di Gioia naar Japan, Zuid-Amerika en heel Europa. Als dirigent debuteerde hij de voorbije twee jaar bij Opera Ballet Vlaanderen met de internationaal gelauwerde producties Mea Culpa van Sidi Larbi Cherkaoui en Dido en Aeneas van regisseur David Marton. Daarnaast is hij vaste dirigent van Camerata Antiqua Curitiba (Brazilië). Deze muzikale duizendpoot is bovendien verkozen tot Klara Musicus van het jaar 2020.

Wanneer Dries Bekaert, coördinator van Cultuur@Kerk-in-Roeselare, Bart Naessens vroeg om curator te zijn van de muziekprogrammatie voor het Eden Kunstenfestival, was hij meteen enthousiast. “Ik vond het intrigerend om verschillende redenen”, zegt Bart. “De Edenthematiek vind ik enorm interessant. Zelf ben ik altijd op zoek naar de oorsprong van dingen, naar de manier waarop ze ontstaan, hoe zaken in de muziekwereld historisch correct vertolkt kunnen worden. Daarnaast vind ik het heel fijn om als muzikale duizendpoot in dialoog te mogen treden met zo veel andere kunstenaars. Het is ongelooflijk boeiend dat zowel woord, beeld, dans als muziek een plaats krijgen in dit festival. Tot slot ben ik ook nog altijd gehecht aan de stad Roeselare. Jarenlang heb ik het Roeselaarse kamerkoor mogen dirigeren. Op het moment dat de organisatoren vroegen om mee te werken aan het Eden Kunstenfestival, was ik meteen bereid om dat met veel liefde voor de stad en haar bruisende cultuurleven te doen.”

Woord en muziek

De ouverture van het Eden Kunstenfestival vindt plaats op woensdag 23 februari. In de Sint-Michielskerk zal Siska Viaene de scheppingsverhalen uit Genesis vertellen, terwijl Bart Naessens, Jan De Winne en Marcel Ponseele live muziek en Esse Vanderbruggen en Alexander Vantournhout een dansperformance verzorgen. “Tijdens dit openingsconcert treed ik met mijn twee muzikale boezemvrienden in dialoog”, vertelt Bart.

Daarnaast stelde Bart ook zelf vier producties voor. Een eerste muziekevenement, ‘Een poëtische, muzikale tuin’, heeft plaats op zondag 6 maart. Hier zullen de artistieke soulmates Bart Stouten en Bart Naessens mijmeren over de schoonheid van de schepping. “Woord en muziek zullen met elkaar in dialoog gaan”, vertelt Bart Naessens. “We gaan terug naar de oorsprong van woord en muziek en zoeken een antwoord op de vraag hoe ze zich tot elkaar verhouden.”

“Het thema van ‘de schoonheid van de schepping’ zullen ze vanuit een poëtisch en muzikaal standpunt benaderen”, vult Dries Bekaert aan. “Klara-coryfee Bart Stouten verzorgt de poëtische kant en Bart Naessens zal op zijn beurt muziek brengen van zijn favoriete componisten uit de muziekgeschiedenis, onder andere Bach. ‘Een poëtische, muzikale tuin’ is een ode aan de creatie, een paradijselijke wandeling in de artistieke wereld van twee fascinerende stemmen uit ons cultuurlandschap.”

City of Ladies

Het volgende muziekevent ‘City of Ladies’ heeft plaats op zaterdag 12 maart. Dit kamermuziekconcert is een internationale productie, waarvoor Bart Catalina Vicens en Servir Antico uitnodigde. Via vroeg-renaissancemuziek brengen de muzikanten een lofzang op de vrouw. “Het gaat over de kracht van Eva en over het positieve verhaal van de vrouwelijkheid in de schepping, dat lange tijd te weinig aandacht heeft gekend”, legt Dries uit.

Vervolgens nodigde Bart Julien Libeer uit. Julien zal tijdens ‘Bach ‘in’ beeld’ op zaterdag 19 maart met een pop-upconcert een uniek programma presenteren in de Augustijnenkerk. Hij liet zich daarbij inspireren door de beelden van de Edententoonstelling, die ook in de kerk te bezichtigen zijn.

Op zaterdag 21 mei brengt het Roeselaarse Kamerkoor Das Paradies und die Peri van Schumann. “We spelen niet zomaar het integrale werk, maar zorgen voor een hedendaagse insteek”, aldus Bart. “Dit verhaal sluit trouwens niet alleen mooi aan bij de oorsprongsthematiek, maar ook bij hedendaagse actuele problematieken rond vluchtelingen, migratie en racisme. Zo wordt hier het circulaire van de geschiedenis aangeduid.” De opbrengst van dit Edenconcert is trouwens voor de Kerit en TEJO bestemd.

Voor jong en oud

Bart stond ook aan de oorsprong van het ‘ringtoneproject’, een interactieve muziekinstallatie in samenwerking met de klassen Live Electronics van het Koninklijk Conservatorium van Brussel. “We hebben nagedacht over hoe we zo veel mogelijk mensen zouden kunnen bereiken en hoe we ervoor kunnen zorgen dat muziek in de stad weerklinkt”, vertelt Bart. “Met het geluid van een mobiele telefoon wordt iedereen constant geconfronteerd, dus we vroegen aan de compositie- en Live Electronicsklas van het KCB hoe we iets kunstigs met ringtones zouden kunnen tot stand brengen. Het resulteerde in 18 verschillende ringtones, die samengebracht worden in een muzikale installatie in een glazen container aan het SASK.”

“Als bezoeker kan je je eigen compositie scheppen. De ringtones reageren namelijk op beweging en het klinkend resultaat zal daardoor telkens anders zijn. Geheel eigen aan de Edenthematiek kan iedereen zijn eigen muzikale verhaal schrijven en kunnen we ook een heel breed publiek aanspreken en bereiken. We hopen zowel het zesjarige kind als de oudere man of vrouw te kunnen bekoren met onze uiteenlopende muzikale insteken. Het is dermate divers dat er voor iedereen wat wils tussen zit: zowel voor de persoon die nog nooit klassieke muziek gehoord heeft, alsook voor de rasechte melomaan.” (SM)

Meer informatie en tickets op www.edenkunstenfestival.be