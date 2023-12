Bakkerij Decock in Oostende lanceert Ensorontbijtmanden: “James Ensor was op de begrafenis van de broer onze stichter”

James Ensor leeft meer dan ooit en is zichtbaar aanwezig in het Oostendse stadsbeeld. Ook ondernemers pikken hun graantje mee van het Ensorjaar 2024 en dat doet de bekende bakkerij Decock met Ensorontbijtmanden, in samenwerking met mensen met een beperking. “We willen ook een deel van de opbrengst schenken aan de lokale kunstenaars”, zegt Luc David.

Het Ensorjaar is net gelanceerd en daar kan je nergens nog naast kijken. Ook ondernemers doen hun best om de bekende kunstschilder in de spotlights te zetten. Bij bakkerij Decock doen ze dat door Ensorontbijtmanden aan te bieden. “Bij het ontwerpen en realiseren werden de krachten gebundeld met vzw Duinhelm en maatwerkbedrijf Oesterbank”, vertelt bakker Luc David. “Beide organisaties zetten zich in voor mensen met een beperking. Zij zijn het die de kistjes hebben gemaakt en beschilderd.”

Lokale kunstenaars

Niet alleen zij, maar ook enkele lokale kunstenaars lieten hun creativiteit rond Ensor de vrije loop. “We hebben enorm veel berichten gekregen van scholen die wilden meewerken aan dit project. Maar we willen ook de lokale kunstenaars betrekken bij dit project”, vervolgt de bakker.

“We vragen ze hun visie over Ensor op de kist te zetten. Vanuit elke kist gaat er dan een vast bedrag naar de kunstenaar, die ze zelf mogen kiezen. De kisten zijn echte verzamelstukken en elke kist is uniek. De kistjes werden zelfs genummerd. De bedoeling is om zo veel mogelijk terug te geven aan de lokale kunst. Wij verkopen er alleen ons ontbijt in.”

Ensorcroissant

En ook dat ontbijt zelf wordt gesierd door een unieke croissant: de Ensorcroissant. “Het is een croissant versierd met de kleuren die in de schilderijen van James Ensor het meest terugkomen. Verder wordt de ontbijtkist gevuld met alleen maar lokale producten.”

“Het is logisch dat we iets doen rond James Ensor. Onze bakkerij bevindt zich achter de hoek van waar James Ensor gewoond heeft. James Ensor is Oostende. Meer nog: James Ensor was op de begrafenis van Achiel Decock, de broer van de stichter van de bakker, Georges Decock. Achiel was een politicus en een groot ondernemer in Oostende en zo kwam het dat James Ensor een van de genodigden was. De band met onze bakkerij is dus echt wel aanwezig”, besluit Luc.