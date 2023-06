AZ Zeno en MAAK brengen kunst naar de patiënt

AZ Zeno in Knokke-Heist en MAAK hielden dinsdagavonnd een keramiekwandeling. De keramiekwandeling ‘Aarden Verhalen’ is een tweede concrete samenwerking tussen AZ Zeno en MAAK Knokke-Heist. Een groep volwassen leerlingen creëerde verschillende keramische werken met als insteek ‘verbondenheid met de locatie’. Elk werk is persoonlijk en vertrekt steeds vanuit de eigenheid van de maker, waardoor ontmoetingen ontstaan die verbinden”, vertelt leerkracht Merel Cremers.

Sinds enkele maanden werkt AZ Zeno samen met MAAK, het open huis voor kunsten in Knokke-Heist, om kunst naar de patiënt te brengen. “Enkele maanden geleden brachten we via intieme huiskamerconcerten muziek naar onze patiënten. Als volgende actie binnen deze samenwerking opent op dinsdag 6 juni de keramiek wandeling in de groene en healing environment van AZ Zeno. Kunst in verschillende vormen brengt herkenning, troost, inspiratie, mentale veerkracht enz. Welke de situatie ook is, via kunst halen we de patiënt, bezoeker en medewerker uit de typische ‘ziekenhuis-ervaring’ en maken we plaats voor een totaal andere beleving”, zegt Heidi De Roo, verantwoordelijke patiëntvriendelijkheid AZ Zeno.

De keramiekwandeling ‘Aarden Verhalen’ is een tweede concrete samenwerking tussen AZ Zeno en MAAK Knokke-Heist. “Een groep volwassen leerlingen creëerde verschillende keramische werken met als insteek ‘verbondenheid met de locatie’. Elk werk is persoonlijk en vertrekt steeds vanuit de eigenheid van de maker, waardoor ontmoetingen ontstaan die verbinden”, vertelt leerkracht Merel Cremers.

Alle patiënten, bezoekers, medewerkers en bewoners worden uitgenodigd om een wandeling te maken in de mooie open tuin. Ondertussen kan men genieten van unieke creaties, gewonnen uit lokale klei, die de vergankelijkheid van het materiaal, de locatie en gezondheid symboliseren. De tentoonstelling loopt van 6 juni tot en met 26 juni. De wandeling start aan de inkom van het ziekenhuis en kan je volgen aan de hand van een plannetje dat kan afgehaald worden aan het onthaal.