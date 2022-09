Autodidacten François en Armand uit Koksijde tonen hun werk in de Keunekapel

Armand Jacobs (56) en François Logist (73) ruilden jaren geleden het binnenland in voor een vaste stek in Koksijde en stellen nog tot en met zondag 4 september hun artistieke creaties tentoon in de Keunekapel.

François ging aan de slag met olieverf op zijn 15de, maar volgde nooit een opleiding. Zijn hele leven is hij blijven schilderen, tussen zijn beroepsbezigheden in de bouwsector, waar hij zich bezighield met communicatie en marketing. “Je mag mij dus een zuivere autodidact noemen”, zegt François.

Collages en foto’s

“Ik ben begonnen in zwart-wit, en meestal zet ik mijn idee eerst op papier in potlood en/of aquarel. Als ik het goed genoeg vind, zet ik het op doek met acrylverf. Ik werk ook wel met collages en foto’s. Mijn inspiratie haal ik vooral uit de actualiteit, zoals het verwijderen van de beelden van Leopold II, racisme in het voetbal, maar ook uit filmbeelden of een event of spektakel.”

“Het gaat mij ook om de emotie die een nieuwsbericht of een bepaald beeld bij mij losweken. Zoals het verhaal van Carlos Ghosn, de voormalige CEO van Renault en Nissan, die na beschuldigingen van fraude en belastingontduiking Japan ontvluchtte met een grote instrumentenkoffer.”

Essentiële lijnen

In het werk van Armand Jacobs kan je de link vinden met zijn verleden als kok. “Net zoals ik vroeger in mijn keuken op mijn manier experimenteerde met de keuken van El Bulli, doe ik dat ook in mijn schilderkunst. De interesse in schilderen is pas later gekomen. Ik heb nooit een opleiding gehad, maar ik heb wel veel musea bezocht. Mijn schilderpassie is even heftig als destijds mijn passie voor het koken.”

Typerend voor Armands werk zijn de enkele essentiële lijnen en kleuren, maar ook de humor waarmee hij minder humoristische thema’s, zoals het milieu, aanpakt. Zijn werk Bon Appétit geeft een hint naar de rijke voedingsindustriëlen in Forbes Magazine, en naar de vuiligheid uit de zee die in tonijn zit, en die wij op onze beurt binnenspelen.