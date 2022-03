Atoomschuilkelder lokt heel wat nieuwsgierigen

De interesse in de atoomschuilkelder van kunstenaar Emiel Vercruysse is groot. Dat werd zaterdagochtend duidelijk tijdens een kijkdag georganiseerd door vastgoedkantoor ERA Domus in Roeselare.

Wie de nieuwe eigenaar van de atoomschuilkelder wordt, is voorlopig nog onduidelijk. Wordt het een cocktailbar of zal de atoomschuilkelder gebruikt worden als verdedigingsmiddel in deze moeilijke tijden?

In aanloop naar de verkoop van de twaalf meter lange atoomschuilkelder organiseerde vastgoedkantoor ERA Domus zaterdagochtend een kijkdag.

Interesse uit Duitsland

“Nadat bekend geraakte dat Emiel Vercruysse zijn atoomschuilkelder verkocht, kregen we tal van mailtjes en telefoontjes. Er was zelf interesse uit Nederland en Duitsland”, aldus Gilles Tanghe en Floris Pyck van Era Domus.

Ook de kijkdag zaterdagochtend lokte een pak volk naar de Kachtemsestraat. Elk had een eigen reden om er aanwezig te zijn. Voor Jan Verlinde en zijn gezin was de atoomschuilkelder niet onbekend.

“Mijn vrouw passeert hier elke dag. Wij tonen interesse want men weet nooit wat er ons in de toekomst te wachten staat nu er oorlog is uitgebroken in Oekraïne.”

Cocktailbar

Charlotte De Fevere, die in Roeselare woont, wil samen met haar partner Geoffrey Devriendt een cocktailbar onderbrengen in de atoomschuilkelder. “De atoomschuilkelder is nog mooier dan gedacht, we zijn helemaal verkocht. We hebben al enkele locaties in gedachten waar we de cocktailbar mogelijks kunnen openen”, aldus Charlotte.

Zij nam deel aan verschillende internationale cocktailwedstrijden waar ze hoge ogen gooide. “Checkpoint Charly, zou dat geen moie naam zijn voor een cocktailbar. En moest het lukken hebben we nog een ander voordeel: als er oorlog uitbreekt kunnen we schuilen en ondertussen nog eentje drinken.”

Chris Nys uit Westmeerbeek in de Kempen maakte van een bezoek aan de atoomschuilkelder een dagje uit. “Ik ben met de trein naar Brugge gereden en daarna gefietst naar Roeselare om dit te zien. Ik ben echt aangenaam verrast. Het was de moeite waard, maar een bod uitbrengen doe ik niet. 50.000 euro leg ik niet op tafel.”

Uit interesse

Ook Francky Terryn, de overgebuur die de grond waarop de atoomschuilkelder staat van Emiel Vercruysse kocht, is niet geïnteresseerd in de atoomschuilkelder. “Ik ben daar zelf niets mee, maar verwachtte wel dat er interesse zou zijn. Dat is een beetje zoals bij de reus langs de E17. Het lijkt alsof de atoomschuilkelder gemakkelijk zal verkocht geraken.”

Onder andere de vorige eigenaar van de atoomschuilkelder kwam een kijkje nemen. “Uit interesse, dit is voor mij pure nostalgie. Ik wou de atoomschuilkelder nog eens terugzien en kijken wat Emiel er precies van gemaakt had”, aldus Luc.