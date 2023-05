Atelier Nooitgedacht is werkplek, café, atelier en exporuimte

De nieuwe hotspot van Kortrijk vind je in de ‘makersruimte’ van Ruben Wensink in de Hendrik Consciencestraat 36: Atelier Nooitgedacht. Co-werkplek, café, atelier én expositieruimte.

De Nederlandse Ruben (33) komt uit Oldebroek, een dorp niet ver van Zwolle, de hoofdstad van de provincie Overijssel. Hij studeerde economie en werkte een tijdje als humanresourcesmanager. Op zijn 28ste koos Ruben voor een nieuwe start. Zijn oog viel op Kortrijk.

“Ik wou eigenlijk nog verder gaan, maar mijn vader was in die periode overleden en ik kon het niet maken om te ver van mijn moeder te wonen. Nu is het slechts enkele uren rijden.”

Ruben studeerde productontwikkeling aan de Howest. “Ik merkte tijdens mijn vorige job dat ik meer creativiteit nodig had, maar ook meer wou werken met mijn handen. Die driejarige opleiding sloot daarbij aan. In de tussentijd leerde ik ook mijn lief Goedele kennen en nu hebben we een kindje van een jaar en drie maanden.” En zo werd Ruben mede dankzij de liefde Kortrijkzaan.

Onbestaande job

“Ik wou altijd zelf iets beginnen, maar wist gewoon niet goed wat. Ik ben handig, hou van sociaal contact, kan goed koken, vind het leuk om achter de toog te staan, dingen te bedenken en te ontwerpen, zowel conceptueel als concreet. Die zaken vind je niet in één job, dus moest ik voor mezelf een plek creëren waar die elementen samenkomen.”

“Het resultaat is Atelier Nooitgedacht: een rustige co-werkplek, een bruisend café en een ambachtelijk atelier, met in de kelder een grote expositieruimte van zeker 300 vierkante meter. Ik voorzie de infrastructuur, jullie brengen het netwerk en de kruisbestuiving.”

De ruimte in het atelier kan voor 15 euro per vierkante meter gehuurd worden. De co-working space met eigen bureau en kast kost 125 euro per maand. “Ik werk met maandelijks lidmaatschap, wat het risico voor een starter beperkt. Je hangt niet vast aan een lang contract. Op de ruimte in de kelder wil ik geen prijs plakken, ik wil ook gewoon dat het daar wat leeft. Dan denk ik eerder aan een soort samenwerking waaraan beide partijen wat hebben.”

Ruben wil zijn concept niet afbakenen, ook omdat het mee wordt bepaald door de mensen die er zitten. “Een atelier gevuld door textielwerkers draagt een heel andere sfeer dan metaal- of houtbewerkers. In de ruimte beneden wil ik elke maand iets anders: een muziekband, een filmavond, een expositie, noem maar op.”

In het café biedt Ruben naast de klassieke kaart ook bieren van de Kortrijkse Brouwerij Ruimtegist aan en ambachtelijke dranken van verder buiten de regio. Over de middag wil hij ook een kleine versnapering serveren: “In Nederland noemen ze dat een tosti, hier een croque-monsieur (lacht).”

(Margot Demeulemeester)

Open van dinsdag tot donderdag van 10 tot 18 uur, op vrijdag tot middernacht, en op zaterdag van 14 uur tot middernacht.