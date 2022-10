Atelier in Beeld moet creatief talent uit gemeente bundelen: “In de lente moet project af zijn”

Verschillende zorggroepen uit de regio willen de krachten bundelen om creatief talent uit de regio te verbinden. Bewoners en patiënten van alle instanties maken vaak artistiek werk en dat wil men nu in de verf zetten met Atelier in Beeld.

Dagondersteuning Veldzicht, zorgactor Covias, Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus, dienstencentrum Mirte, woon- en dagondersteuning Ter Muiden en woonondersteuning Itinera werkten vroeger ook al mee aan Buren bij Kunstenaars. Nu wil de groep dat initiatief nieuw leven inblazen. Jobcoach van Veldzicht vzw Jennifer Gevaert (26) is een van de motoren achter het project. “We werkten vroeger apart van elkaar maar nu willen we opnieuw de handen in elkaar slaan. Ieder van ons heeft wel een atelier of een creatieve afdeling waar regelmatig werk wordt tentoongesteld. Het is nu de bedoeling om die ateliers in beeld te brengen.”

In ’t Veldzicht kunnen mensen met een verstandelijke beperking ateliers volgen. Zo is er een keramiekatelier, maar ook een boerderij en staan een deel van de mensen in voor het onderhoud van een vakantiewoning. Daarnaast is er ook een atelier Living, waar aanwezigen een aantal rustige activiteiten kunnen doen zoals maaltijden bereiden, was plooien, gezelschapsspelen doen,… In een ideaal scenario kunnen de zorggroepen daarvoor samenwerken met mensen in Beernem. “Ik lanceer dan ook graag een oproep om je aan te melden. Scholen, verenigingen, kunstenaars, we willen graag alle creatieve krachten bundelen.”

In mei willen we er een heus evenement van maken

Dagbesteding

In ’t Veldzicht is de creatieve activiteit volgens Gevaert een belangrijk aspect van de dagbesteding. “Ze maken iets en kunnen dat ook afleveren voor verkoop. Dat is ook voor hen een troef. Meer en meer zorginstellingen stellen dat open en dat willen we nog uitbreiden. Ik denk bijvoorbeeld aan een fietsroute aan de hand van een kaart waar alle deelnemende partners op aangeduid staan. In de lente moet ons project af zijn, want van 5 tot 8 mei willen we er effectief een evenement van maken.”

Het doel van Atelier in Beeld is onder meer om verbondenheid te creëren tussen de verschillende zorginstanties. “Bovendien kunnen anderen zo ook onze werking leren kennen”, besluit ze.

Iedereen die creatief bezig is, mag zich melden bij jennifer.gevaert@veldzichtvzw.be.