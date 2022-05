Atelier en tuin van Lasman in de kijker op Atelier in Beeld

Lander Avijn is al negen jaar actief als Lasman. Hij maakt kunstige en zeer bruikbare meubelen, creaties en kunstwerken. Samen met zijn partner Purdey Van Heghe gaat hij op ontdekking naar wat verrassend en vernieuwend is, al zijn sommige onderdelen al jarenoud.

“Ik doe mee met de Open Atelierdagen omdat ik graag mensen inspireer. Mijn atelier moet nog worden opgeruimd, maar ik wil bezoekers zeker ook onze wilde tuin presenteren. Door het grasveld om te toveren tot een tuin met verschillende ruimtes, zien we andere, nieuwe bloemen bloeien. Het is een leuke plek geworden, die dan nog eens interessant is voor de biodiversiteit.” Lander heeft een technische achtergrond en gaf een tijd les als lasinstructeur in het deeltijds onderwijs bij CLW Kortrijk. Maar thuis bleef hij dingen maken en eigen ontwerpen ontwikkelen. Eén van de eerste dingen was een vuurschaal. Er was wel wat interesse bij vrienden en de bal begon te rollen.

“Ik zie het als een boeiende wandeling. Door samen te werken met verschillende mensen kom je in soorten projecten terecht. Dat leidt tot inspiratie, werken met materialen die je uit hun context haalt en er zo verrassende dingen mee doet. Een tafel maken met kastanjehout dat vol noten zit. Sommigen halen er misschien hun neus voor op, het kan echter ook een prachtig meubel worden. Platen van oude vlasschuren hebben hun eigen patines, de kleur, de tekening, de textuur. Bijzonder om daar bijvoorbeeld een kast mee te maken.”

Eigen wereldbol

“Ik ben wel trots op mijn installatie ‘Bubbel’. Door corona viel van alles stil. De ene bubbel werd opgevolgd door de andere lockdown en in die periode heb ik mijn eigen wereldbol ontworpen. Die is ook te bekijken in onze tuin op 14 en 15 mei. We zitten er graag, als het weer het toelaat en hij is verrassend comfortabel.”

Lander creëert voornamelijk unieke stukken. Van een keukentafel tot de aanpak van een interieur, van vuurschaal tot ‘Bubbel’ of een tafeltje van een schilderij. Hij koppelt het praktische aan het esthetische, maar hij is ook kunstenaar. Hij kreeg de microbe met de paplepel mee. Grootvader André Vandeghinste was een gekend kunstschilder. Broer Korneel woont in zijn atelier en schildert zelf ook. Zus Sieska maakt handtassen en creatieve ontwerpen in leer met Atelier Sies. Zus Lieze werkt bij de Poort.

“Mijn wielbomen in opdracht van Velofollies waren wel een eyecatcher, herinnert Lander zich nog. Ook voor Kokopelli mocht ik een werk maken, dat op het festival zelf te bezichtigen is. Ik exposeer in Art Objects in Meulebeke en in Kunsthuis Apart in Gullegem. Stap voor stap groeit de interesse. Ik mocht ook de bijzettafels maken voor bar Lionel in Wevelgem. Heel verschillende dingen en dat maakt de ontdekkingsreis zo boeiend. Nieuwe opdrachten zijn steeds welkom.” (HV)