Art’Iz-expo in Sint-Jozefskliniek Izegem officieel geopend

De gangen van de Sint-Jozefskliniek worden momenteel ingepalmd door kunstwerken van leerlingen van kunstacademie Art’Iz. Recent vond er een officiële vernissage plaats.

“Met het thema ‘Art’Iz goes movies’ gingen de volwassen leerlingen van het domein Beeld aan de slag met film, beelden uit films en beelden die refereren aan films”, verduidelijkt directeur Wim Belaen en docente Lisa Spillebeen. “Ze konden vrij aan de slag met het thema en zorgden voor een artistieke invulling.”

“In het ziekenhuis, waar in de gangen opnieuw een expositie uitgewerkt is, hangen grotere kunstwerken in felle kleuren en zwart-wit. De richting tekenkunst brengt ingelijst werk waarbij een extra techniek gebruikt wordt. Ook in wijnhandel Wines Unlimited in de Meensestraat is werk van Art’Iz-leerlingen te bewonderen. Daar gaat het om werk in kleiner formaat, met verf en potlood, wat een intiemere sfeer oplevert. Ook de richting modeltekenen ging aan de slag, en dat zorgde voor verrassingen. De expositie bij Wines Unlimited in de Meensestraat loopt tijdens de openingsuren 4 juni, in de Sint-Jozefskliniek kan de expositie bezocht worden tot 26 juni. (vadu)