Artiz brengt leven in brouwerij in Oostrozebeke

Dat Oostrozebeke al jaren beschikt over een heel divers aanbod aan culturele verenigingen heeft zijn reden. Niet alles heeft te maken met de gulle steun van de gemeente. Eén grote reden is te vinden in de aanwezigheid van het kunstonderwijs Artiz dat leverancier is van heel veel talent aan diverse verenigingen en aan het onderwijs. We hadden hierover een babbel met de gepensioneerde opzichter Paul Vankeirsbilck die het kunstonderwijs in goede banen leidt.

“Het klopt dat ons kunstonderwijs voor leven in de brouwerij zorgt. Momenteel lopen 163 Oostrozebeekse leerlingen school bij Artiz, waarvan 131 in het centrum en 32 op de Ginste. Daarvan volgen 81 kinderen woord en 50 muziek. Op de Ginste kan alleen woord en theater worden gevolgd. Ik kan echt zeggen dat de kinderen die een opleiding kregen in ons kunstonderwijs doorstromen naar onze verenigingen en dat dit aanbod ook vaak de basis vormt voor een latere studie.”

Of hij een concreet voorbeeld kan geven van doorstroming van leerlingen van Artiz naar de verenigingen? “Heel zeker. Ik denk bijvoorbeeld aan de plaatselijke harmonie. Die vereniging telt zo maar eventjes 60 muzikanten, allemaal opgeleid in onze gemeente. Ze behalen een zeer hoog niveau en kunnen elk concert aan met eigen bezetting. Een ander voorbeeld is het plaatselijke toneelgebeuren. Er zijn hier twee heel sterke verenigingen die hun acteurs nagenoeg allemaal rekruteren uit leerlingen van het kunstonderwijs. Kortom, heel wat plaatselijke verenigingen profiteren van talent dat bij Artiz passeerde om hun vereniging sterk te maken.”

Instrumenten

We vroegen opzichter Paul Vankeirsbilck of er ook trends bestaan in de keuze van instrumenten wanneer de kinderen zich aanmelden in de muziekschool? “Ik moet toegeven dat de huidige trend naar instrumentenkeuze een beetje nadelig uitvalt voor de harmonie. Er wordt immers vaak gekozen voor gitaar en piano en minder voor de koper- en houtblazers. Daartegenover staat dat de interesse voor slagwerk sterk gegroeid is. Al jaren wordt nu ook een opleiding jazz-pop-rock gegeven en in die opleiding steekt veel slagwerk.”

De laatste jaren proberen we ook met ons kunstonderwijs naar buiten te treden op evenementen zoals reveil en de verwendag in de bib. Ook de jaarlijkse leerlingenauditie trekt telkens een eivolle Enaemezaal. Ik wil er tenslotte nog aan toevoegen dat wij sterke steun ondervinden van de gemeente die serieus investeert in onze accommodatie door de aankoop van een digibord, laptops, boxen en elektronische piano’s. Kortom, wij kunnen alleen maar heel tevreden zijn over de samenwerking met de gemeente.”

(JC)