Artistry Home, pop-up kunststore in Canada Galerij

De Ooststraat is een nieuwe kunstgalerij rijker. In de Canada Galerij openden Frank Canniere en Marleen Vanrobays Artistry Home waar kunstwerken van Marleen worden getoond samen met werk van lokale kunstenaars.

Frank en Marleen zijn net twee jaar met pensioen na een carrière in de designwereld en openen deze week een nieuwe kunstgalerij in de Ooststraat in het winkelpand waar eerder Tineke was gevestigd. “We hebben jarenlang een winkel met designverlichting gehad op de hoek van de Vrouwenstraat en het Marie Louise De Meesterplein. Daarnaast waren we veel bezig met interieur, architectuur en kunst”, vertelt Frank Canniere (66).

“Maar na twee jaar rust begon het toch weer te kriebelen”, vult Marleen Vanrobays (64) aan. “Toen ben ik thuis in mijn atelier zelf aan de slag gegaan. We hebben al die jaren zelf heel veel kunstwerken gekocht en ik vroeg me af of ik dat zelf ook zou kunnen en dat bleek te lukken en vooral het sloeg aan bij vrienden en kennissen.”

“Ik maak vooral abstracte kunstwerken en noem het graag recyclagekunst. Eigenlijk is het begonnen toen ik van mijn moeder, die zelf ook schildert en veel exposeerde, oude halflege verfpotten kreeg. Met die restjes ben ik beginnen schilderen. Heel toevallig is mijn werk redelijk snel opgepikt en werden enkele schilderijen opgenomen in het circuit van de kunstbeurzen zodat ze in onder andere in Madrid en Nice in galerijen hebben gehangen.”

Open deur

“Toen we merkten dat dit pand hier in de Ooststraat leeg stond, hebben we meteen toegehapt. Een jaar lang mogen we hier mijn werken tonen maar het was van bij het begin de bedoeling om ook andere lokale kunstenaars een platform te bieden. Zo is er onder andere werk te zien van Eric Jonckheere, Sam Oosterlynck en Sandra Vens en het zijn niet alleen schilderijen. Het pand is uitermate geschikt om ook beeldende kunstwerken en designstukken te exposeren.”

“We zijn nog maar enkele dagen open en de respons is heel bemoedigend”, gaat Frank verder. “Bij mooi weer staat onze deur open en de mensen komen vlot binnen. Ze zijn verrast door het aanbod aan moderne kunstwerken en ook door de grootte van het pand. Hier staat en hangt ons levenswerk, de dingen die wie graag zien, wat we zelf zouden kopen en hebben gekocht. Hier kunnen we onze jarenlange ervaring in binnenhuisinrichting en design op een ongedwongen manier tonen en delen met de Roeselarenaars.”

Galerij Artistry Home in de Ooststraat 81 houdt dit weekend een opendeur.

Op vrijdag, zaterdag en zondag is iedereen welkom van 11 tot 18 uur. Een glaasje bubbels staat klaar om te klinken op deze nieuwe kunstgalerij.