ArtistMeeting in primeur voor Knokke-Heist

ArtistMeeting is een moment van ontmoeting waarbij kunstenaars zich, vaak voor het eerst, tonen aan het grote publiek. Men ontmoet er schilders, fotografen en beeldhouwers, opkomende talenten waarvan enkele bij de opening een award ontvangen van de juryleden prof. Willem Elias, Hugo Brutin & Hilde Van Canneyt.

Ook herontdekt men gevestigde waarden tijdens deze spannende ontmoeting waar een 100 tal kunstenaars samengebracht zijn in een iconische locatie. Aanstaande donderdag 17 augustus viert men, van 20 tot 23 uur, de preview in het Grand Casino Knokke!

ArtistMeeting is een moment van interactie waar kennis wordt gemaakt met kunstenaars. Het is een plaats waar jong talent wordt ontdekt en waar gevestigde waarden opnieuw aan bod komen.

Kunstgaleries kunnen scouten naar aanwinsten om internationaal te vertegenwoordigen. Kunstliefhebbers en verzamelaars doen gegarandeerd een ontdekking. ArtistMeeting bestaat uit een digitaal en een fysiek aspect. Het digitale platform connecteert de geselecteerde kunstenaars met meer dan 40.000 kunstliefhebbers en meer dan 20.000 internationale kunsthandelaars. Het fysieke evenement biedt de mogelijkheid aan de kunstliefhebbers om zowel de creaties als de artiest achter het kunstwerk in levende lijve te ontmoeten dankzij presentatie modules aan de wand of in open ruimte.

ArtistMeeting vindt plaats van vrijdag 18 tot en met zondag 20 augustus. Naast ArtistMeeting vinden er tijdens deze periode in het Casino nog ander interressante evenementen plaats zoals Highlights. HIGHLIGHTS.be is een eerbetoon aan de traditie van kunst verzamelen in Vlaanderen, 10 topwerken van 10 internationaal gerenommeerde kunstverzamelaars komen aan bod in het Grand Casino tot en met 15 augustus.

Knokke Art Fair is sedert 48 jaar een traditie van de kunstbeurs te Knokke in augustus. De Knokke Art Fair, in het Grand Casino Knokke brengt een selectie van uitsluitend internationale galeries in Moderne & Hedendaagse kunst in combinatie met design. Dit jaar is er een focus op Yayoi Kusama. De beurs vindt plaats tot en met 15 augustus.