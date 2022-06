Art Tour Knokke-Heist combineert kunst en culinair genieten

De passie voor schoonheid zit er in Knokke-Heist ingebakken. Van een gedresseerd bord in een toprestaurant naar een stijlvol aangeklede etalage van een bekend modelabel tot een glas bubbels in één van de kunstgaleries. In Knokke-Heist krijg je steeds een combinatie van kwaliteit, een passie voor schoonheid en volop genieten tijdens de Art Tour!

Met een unieke elektrische citymobiel maak je tijdens de Art Tour op een stille en duurzame manier kennis met zowel de kunst als de culiniaire verwennerij in Knokke-Heist . Zowel individueel als voor groepen is dit een ideale uitstap om de troeven van Knokke-Heist te ontdekken. Een enthousiaste gids neemt je mee op een boeiende ontdekkingstocht doorheen de gemeente. Tijdens de Art Tour kom je oog in oog te staan met hedendaagse kunst gecombineerd met enkele culinaire stops.

De route start om 11 uur aan het bureau van Toerisme op het Lichttorenplein. Je rijdt langs unieke plekjes in de gemeente en ontdekt ongeziene kunst en natuur. De dienst Toerisme en de plaatselijke ondernemers verwennen de deelnemers op zowel artistiek als culinair vlak.

Startplaats

De Art Tour vindt plaats tot 3 september, telkens op donderdag, vrijdag en zaterdag om 11 uur. Daarbovenop eindigt de Art Tour nog met drie extra zaterdagen, namelijk: 17 en 24 september en 1 oktober. Afspraak om 10.50 uur aan de balie van Toerisme (Zeedijk 660). Zo kan de Art Tour stipt om 11 uur starten.

Tickets zijn te koop bij toerisme Knokke-Heist en op Art Tour Knokke-Heist (myknokke-heist.be). De rondrit duurt 2,5 à 3 uur.

Volwassenen betalen 45 euro, kinderen (tot en met 15 jaar) 30 euro, groepsticket (vanaf 10 personen) 42 euro.