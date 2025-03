Arne Desmet exposeert foto’s en video in cultuurcentrum de Brouckere: “Fotografie is enorm fascinerend”

Zijn allereerste tentoonstelling en dan nog in de stad waarin hij is opgegroeid: daar is Arne Desmet heel blij mee. De in april 27-jarige jongeman exposeert foto’s en een video in het cultuurcentrum de Brouckere. “Ik hoop dat de toeschouwers mijn werk zullen appreciëren.”

De foto- en videotentoonstelling loopt van woensdag 19 maart tot en met zaterdag 3 mei. Ze heet Het oog van de storm en is vrij toegankelijk tijdens de openingsuren van het cc de Brouckere.

Werken voor de VRT

Arne, die is opgegroeid in de Keibergstraat, is de zoon van Hans Desmet en Rosemie Gevaert. Hij heeft eerst marketing gestudeerd aan de Arteveldehogeschool in Gent en vervolgens grafisch design, 3D-design en film aan de LUCA School of Arts in die stad. In 2021 studeerde hij af en bleef enkele jaren in Gent plakken. In 2024 is hij naar Assebroek Brugge verhuisd, waar hij nu met Sara Verschaeve (26) woont.

Arne heeft een jeugdbewegingsverleden bij KSA ’s Gravenwinkel achter de rug. Hij is twee jaar bondsleider van die groep geweest, onder meer samen met Cyriel Verstraete, die andere Torhoutse creatieveling. “Cyriel en ik zijn heel goede vrienden.”

Arne werkte eerst een jaar bij een reclamebedrijf in Gent, waar hij tot zijn vreugde vaak foto’s mocht nemen en filmpjes maken. Nu is hij als foto- en videograaf freelancer op zelfstandige basis, voor zowat 90% voor de VRT. Daarnaast werkt hij geregeld voor het weekblad Humo, de stad Gent en de Torhoutse Scholengroep Sint-Rembert. “Bij de VRT maak ik foto’s en beeldmateriaal voor het promoten van programma’s, de communicatie en noem maar op. Boeiend werk. Ik heb voor VRT Max ook al een driedelige serie mogen maken, die Crème de la crème heet. Daarin kijken bekende duo’s samen naar topmomenten uit het rijke VRT-archief. Tevens heb ik twee videoreeksen gedraaid: Setgeheim en Breakdown. Beide gaan over verhalen achter de schermen van tv-series.”

Noord-Franse kust

Fotograferen en filmen is voor Arne een uit de hand gelopen hobby. “Los van mijn beroep fotografeer in het liefst dieren en landschappen”, vertelt hij. “Vooral de zee trekt me aan. Ik maak foto’s aan de Vlaamse kust, maar eigenlijk nog liever aan de Noord-Franse. Het is er ongerepter. De foto’s en die ene video die ik in het cc zal tonen, gaan over de thema’s eenzaamheid en vergankelijkheid. Ze druisen in tegen de rush en de ratrace. Alles is in zwart-wit. Dat is ideaal om het desolate van een landschap weer te geven. Ik vind het mooier dan kleurenfoto’s. Ik fotografeer zowel digitaal als analoog. Dus ook nog met échte filmrolletjes. Ik wil niet de technisch meest perfecte foto maken, maar op de eerste plaats een gevoel creëren. Het fijne is dat de kijker absoluut niet hetzelfde bij mijn foto’s moet voelen als wat ik ermee bedoeld heb. Iedereen mag er zijn eigen interpretatie aan geven. Zolang de foto’s maar iets teweegbrengen.”

Voltijds fotografie

Arne speelt in zijn foto’s graag met licht en contrast. Hij gebruikt bij zijn zeelandschappen geregeld een lage sluitertijd, wat de opnames een soort waas geeft. “De foto’s die ik in het cc zal exposeren, zijn in hoofdzaak nieuw werk. Vooral van de Noord-Franse kust. Ook de video is aan zee gedraaid, met name nabij Boulogne-sur-Mer. Eigenlijk zou ik ooit voltijds met kunst- en natuurfotografie bezig willen zijn. Maar dat is nu nog niet aan de orde. Het mooie aan foto’s is dat je er kunt blijven naar kijken. Ik vind fotografie enorm fascinerend.”

Arne komt nog heel geregeld vanuit Brugge naar Torhout. Om bij familie en vrienden langs te gaan. “Ik heb enorm veel aan mijn KSA-tijd gehad”, zegt hij. “Dat zijn wonderlijke jaren geweest. Nog altijd heb ik nauwe contacten met oud-leiders. Ik hoop dat ze allemaal naar mijn tentoonstelling komen kijken (lacht). Het is best wel spannend om voor het eerst te exposeren. Om en bij de 25 foto’s zullen op groot formaat te zien zijn. Directeur van het cc de Brouckere Bert Nauwynck heeft me voor de tentoonstelling gecontacteerd en ik ben hem daar bijzonder dankbaar voor.”

“Of ik nóg hobby’s heb? Reizen! Maar ook dan heb ik mijn fototoestel mee. Het zou zonde zijn om een mooi shot te missen.”