Architecturaal piratenpaviljoen verhuist naar S.M.A.K.

In de zomer van 2023 pronkte een groot kunstproject in het Waregemse park Casier. Vanaf april is het Pirate Pavilion te bewonderen in het SMAK in Gent, in het kader van de tentoonstelling Painting after painting.

Tijdens de Waregem Koerse Feesten van 2023 verrees in park Casier het Pirate Pavilion. In het kunstproject van Be-Part werden zes zaterdagen lang diverse activiteiten georganiseerd. “Het paviljoen is een autonoom bouwwerk van 144,4 vierkante meter groot, maar vooral een interdisciplinair laboratorium, een ontmoetingsplek waar kunstenaars en publiek in dialoog gaan, een plek voor discussie, debat en verwondering”, klonk het toen.

Be-Part ging voor het project in zee met beeldend kunstenaar Nico Dockx, architecte Caroline Voet en realisatiestudio Zuidervaart. Het zeil dat het dak vormt, wordt gedragen door vier steunberen en 25 ranke stalen kolommen van bijna zes meter hoog. Tussen de kolommen hangen achttien schildersdoeken van het Waregemse bedrijf Claessens Canvas.

Piratenvlag

“Het paviljoen kreeg de naam Pirate Pavilion en ‘vaart’ op een symbolische wijze de stad binnen, ‘entert’ en neemt de publieke ruimte in. Het is een plek die beschutting biedt en niet alleen de piratenvlag, maar ook de notie van democratie hoog in het vaandel draagt.”

In het kader van de expo Painting after painting verhuist het kunstproject naar het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst (SMAK) in Gent. Daar kan je het bewonderen van april tot en met november.