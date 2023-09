Appels van fruitteler Els Lambrecht pronken op pop-up expo ‘RIJP, de kunst van het telen’ met foto’s van Jimmy Kets

Op zondag 17 september organiseert BelOrta (de Belgische groente- en fruitcoöperatie, red.) in het Maurus Moreelshuis in Mechelen de pop-up-foto-tentoonstelling ‘RIJP’. Iedereen kan er op de dag van de landbouw een inkijk nemen in de vakliefde van 12 telers, netjes verdeeld over heel Vlaanderen. Ook het vakmanschap van de Waregemse Els Lambrecht (trotse appel- en peerweker, red.) wordt mooi in beeld gebracht door de lens van topfotograaf Jimmy Kets.

Het resultaat zijn even verrassende als authentieke beelden die je het vakmanschap mee laten beleven, zowel in beeld als in een luisterverhaal. De telers tonen dan ook met trots hun kennis en kunde, even vaak van generatie op generatie doorgegeven als hoogtechnologisch gestuurd.

Boerderij met geschiedenis

“Onze boerderij kent alvast een lange geschiedenis”, vertelt Els. “De naam van onze hoeve ‘Goed te Mullem’ vonden we terug in een pachtcontract van het jaar 1388, berustend op het stadsarchief van Gent. Lodewijk van Mullem staat hierin beschreven als eigenaar van het goed ‘Ter Leyen’. Deze boerderij is naast de onze gevestigd en dat doet ons dus vermoeden dat deze heer ook in het bezit moet geweest zijn van onze hoeve. In 1764 telde de hoeve 31 hectare. Mede door de industrialisering werd dit fel verminderd tot 16 hectare.”

“In 1948 werden de eerste perenbomen geplant, nog steeds één van onze bedrijfskeuzes. In 1975 volgden de appelbomen. Waar ons bedrijf vroeger nog gemengd was met zowel akkerbouw, tuinbouw als kweken van dieren, zijn we nu volledig overgeschakeld op het telen van producten voor onze hoevewinkel, met als hoofdzaak het telen van appels en peren.”