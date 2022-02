Antwerpse kunstenaar Nils Verkaeren schildert in het oog van de storm op strand van Oostende

De Engelse schilder William Turner liet zich vrijwillig aan de mast van een schip vastbinden om des te intenser de storm op zee te kunnen ervaren als inspiratie voor een volgende kunstwerk. Antwerpenaar Nils Verkaeren trotseerde het erg woelige weer tussen twee stormen om zijn marine in weer en wind op doek te zetten.

Tussen twee volwassen Noordzeestormen door plantte kunstschilder Nils Verkaeren, die momenteel zijn werk in de Oostendse Galerie Lloyd exposeert, tijdens het weekend zijn groot schildersdoek neer op de oosteroever. Hij schilderde ongeveer vijf uur in erg tumultueus weer.

De kunstenaar werkt veelal in openlucht, zoals de Franse pleinairisten dat in de 19de eeuw al deden. Maar hij is er in tegenstelling met die impressionistische landschapsschilders niet op uit om het ondeelbare moment op doek vast te leggen.

“Voor mij is de schilderact op zich even belangrijk als het eindresultaat. Het is een totaal gebeuren: niet alleen het weergegeven uitzicht van lucht, zee en strand primeert, maar ook de ervaring van de wind, de temperatuur, de getijden, het licht en mijn eigen gemoedsgesteldheid bepalen hoe het doek er zal uitzien”, aldus Nils Verkaeren. “Ook het zoeken van oplossingen om de natuurkrachten de baas te zijn bij de uitvoering van het schilderij hoort ook bij het scheppingsproces. Zo heeft bij dit werk de verf zich door de hevige windstoten vermengd met zand. Daardoor wordt het schilderij ook uniek.”

Tussen eb en vloed

Bij de schilderact afgelopen weekend wilde Nils Verkaeren de dynamiek en de tijdservaring van één tij tussen eb en vloed vastleggen.

Het schilderij is 2,20 meter op 1,7 meter groot en wordt tijdens het slotweekend van 13 maart van de expo in Galerie Lloyd geëxposeerd, net als de begeleidende making off-film.