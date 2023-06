Antwerpen en Oostende organiseren Ensorjaar met expo’s en randactiviteiten

In het KMSKA in Antwerpen is het Ensorjaar 2024 voorgesteld. Vanaf eind dit jaar slaan de steden Antwerpen en Oostende met Vlaamse steun de handen in elkaar voor een jaar vol expo’s, culturele activiteiten en wetenschappelijk onderzoek naar aanleiding van de 75ste verjaardag van het overlijden van James Ensor (1860-1949). Ook enkele Brusselse musea sluiten aan bij het project.

Wie Ensor zegt, zegt Oostende, gezien de wereldberoemde kunstenaar er nagenoeg zijn hele leven woonde en werkte. De volledige stad zal van december 2023 tot augustus 2024 dan ook “in de Ensorsfeer baden”, stellen de organisatoren van het feestjaar. Het feestjaar wordt afgetrapt in Mu.Zee, met de expo ‘Rose, Rose, Rose’ over de stillevens die Ensor maakte. Van traditioneel decoratieve stukken ging Ensor naar steeds meer uitdagend werk. Verder kan je in de Venetiaanse Gaanderijen Oostende als decor in Ensors werk ontdekken, toont het Ensorhuis in twee opeenvolgende expo’s de zelfportretten van Ensor en het thema humor en satire binnen zijn oeuvre, en kunnen kinderen op een leuke en laagdrempelige manier kennismaken met Ensor in het Fort Napoleon.

Naast expo’s staat er in Oostende ook een echt stadsfestival op de planning, met muziek, wandelingen, theater, film, een schrijfproject en een scholenprogramma. Het openingsweekend gaat meteen gepaard met een Ensorfestival van orkest Casco Phil in Kursaal.

De deelname van Antwerpen wordt nagenoeg volledig verklaard door het feit dat de grootste Ensor-collectie ter wereld zich niet in zijn thuishaven, maar wel in het KMSKA in de Scheldestad bevindt. In dat museum vindt dan ook een van de hoofdexpo’s plaats, eentje over hoe Ensor zich verhield tot internationale tijdsgenoten uit het impressionisme – een pad dat Ensor al heel snel verliet om zijn eigen experimentele weg te zoeken – en expressionisme. Het FoMu, ModeMuseum en Museum Plantin-Moretus belichten andere aspecten van zijn werk en de hedendaagse impact ervan.

In Brussel, waarmee Ensor onder meer vanwege zijn studies en diverse professionele projecten eveneens een speciale band had, doet Bozar zijn duit in het zakje om aan te tonen dat Ensor veel meer was dan schilder van maskers en geraamten. ‘James Ensor, Maestro’ focust met name op muziek in zijn werk, van schilderijen en tekeningen tot partituren. In KBR, het museum van de Koninklijke Bibliotheek, komt er dan weer een expo met een greep uit de eigen Ensor-collectie en die van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in een historische setting.

Vlaanderen ondersteunt het project met 4,5 miljoen euro, onder meer om de internationale ambities ervan waar te maken. “Ensor was een vernieuwer in de kunst die een bijzonder gevarieerd oeuvre heeft nagelaten dat in zowat alle grote musea wereldwijd te bewonderen valt”, zegt minister-president Jan Jambon (N-VA). “Hij werd geboren en stierf in ‘zijn’ Oostende, maar het KMSKA in Antwerpen heeft de grootste collectie van zijn werk en heeft een groot wetenschappelijk onderzoeksproject over hem lopen. Samen zullen zij, en ook Brussel, van het Ensorjaar een totaalgebeuren maken waarmee we de wereld hopen te verrassen.”

Het Ensorjaar komt er in navolging van het Rubens-, Breugel- en Van Eyckjaar, waar ook telkens een Vlaamse meester in de kijker werd gezet. Volgens de initiatiefnemers past Ensor als geen ander mee in dat rijtje, zij het dan als de eerste ‘moderne’ meester van ons land. “Het is al een figuur met naam en faam, maar hij heeft nog altijd niet de allure van bijvoorbeeld een Van Gogh”, stelt Oostends burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) vast. “We hopen hem met dit Ensorjaar nog meer op de internationale kaart te zetten, en door de krachten te bundelen gaan we daar ongetwijfeld in slagen.”