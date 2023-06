Anton Pieck achterna: Fran (10) wint tekenwedstrijd van de Efteling

In het Efteling Museum in Nederland prijkt voortaan de tekening van Fran Lenoir (10) uit Moerbrugge. De leerlinge aan de Steinerschool in Assebroek werd woensdag door een vakjury aangeduid als de winnaar van de Sprookjestekenwedstrijd, die het themapark organiseerde voor kinderen tot en met 12 jaar uit Vlaanderen en Nederland. “Fran tekent heel graag”, vertellen haar ouders Katrijn Decoster en Thomas Lenoir. “Dat leerde ze volledig op zichzelf, niet in een tekenacademie. Op school hoorde ze haar sportende klasgenoten soms spreken over de medailles die ze halen bij wedstrijden. Ze vond het jammer dat dit met haar hobby niet kon. Daarop hebben we via Google naar tekenwedstrijden gezocht. We kwamen bij deze wedstrijdkamp uit, die deel uitmaakt van de feestelijkheden rond de heropening van het Anton Pieck Plein in het themapark.” Fran stelde zelf een mind map samen en ging aan de slag in de stijl van de legendarische kunstschilder en tekenaar Anton Pieck. De jury was van de sokken geblazen en duidde haar als de winnaar van 353 deelnemers aan. Woensdag werd ze met veel honneurs verwelkomd in het park. “Haar tekening ligt nu in een glazen kast in het Anton Pieck Museum in de Efteling. We ontvingen ook het juryrapport, zes tickets voor het park en een sprookjesboek.” De tekening is zeker tot eind dit jaar in het Efteling Museum te zien. (ON/gf)