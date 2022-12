Annie Vanhee exposeert in gemeentehuis van Bredene

Van 6 januari tot 3 februari exposeert de Bredense kunstenares Annie Vanhee in het gemeentehuis.

Annie Vanhee is bekend van haar kleurrijke muurschilderijen in Bredene. In de wintermaanden werkt ze op canvas bij haar thuis. Onder de noemer ‘Een pelgrimage naar Mont Segur’ maakte ze er een aantal werken die worden tentoongesteld in het Bredense gemeentehuis. De expo kan je bezoeken tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.