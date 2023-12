Annie Vanhee exposeert in de Hazegraskerk in Oostende

Nog tot 7 december kun je in de Hazegraskerk in Oostende terecht voor een tentoonstelling met werken van Annie Vanhee. In Bredene is Annie vooral bekend van de vele muurschilderingen, die deel uitmaken van de Kunstgevelroute.

Wie de moderne Hazegraskerk in Oostende bezoekt, wordt vandaag overweldigd door de vele kleurrijke schilderijen die er ophangen. De werken zijn van de hand van Annie Vanhee, die de voorbije jaren vooral naam en faam verwierf in Bredene met haar Kunstgevelroute in Bredene Dorp.

De Hazegraskerk ligt omringd door flatgebouwen aan het Rachel Lancsweertplein tegenover de Graaf de Smet de Naeyerlaan. Niet meteen een plek waar je toevallig langsloopt voor een tentoonstelling. “Een collega-kunstenaar stelde hier eerder tentoon en leerde me de locatie kennen. Het is een modern kerkgebouw waar vandaag zowel rooms-katholieke als protestantse diensten worden gegeven. Het viel me meteen op als een erg toegankelijke plek. Heel wat buurtbewoners lopen er op woensdagnamiddag ook graag langs. De dominee serveert dan koffie, thee en een luisterend oor”, vertelt Annie.

“Ik vond het meteen een prachtige locatie om te exposeren”

“Je zult hier niks verkopen, had de bevriende kunstenaar me vooraf gewaarschuwd. Maar toch vond ik het meteen een prachtige locatie om te exposeren. Ik heb bovendien een reeks goedkopere werken naar hier meegenomen en, ja hoor, ik heb er intussen al eentje van verkocht. Maar ook als dat niet het geval zou geweest zijn, vind ik dit toch een bijzondere plaats. Er gaat heel veel energie van uit en het is en blijft een plek waar mensen samen komen en reflecteren.”

Pakt Vanhee in de Hazegraskerk uit met kleinere werken, dan wacht haar eind maart een grotere uitdaging. “Ik exposeer dan een maand lang in het Staf Versluyscentrum. Daar zullen, omdat de expositieruimte veel groter is, ook grotere werken te zien zijn.”

Over nieuw werk voor de Kunstgevelroute wordt momenteel nog overlegd met het gemeentebestuur. Wie Vanhees werken in de Hazegraskerk wil bewonderen, kan dat tijdens het weekend en op woensdagnamiddag.