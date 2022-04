Annie en Willy exposeren op Internationaal Miniaturenfestival: “Er zijn 500 miniaturen van ons te bewonderen”

Nu de coronapandemie voorlopig wat onder controle blijft, zijn kunstzinnige senioren Willy Van de Velde (90) en Annie Dezutter (83) maar wat blij dat er weer leuke, artistieke evenementen kunnen plaatsvinden.

“Van 3 tot 17 april trekken we naar het Internationaal Miniaturenfestival in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Nieuwpoort, waar we 500 miniaturen tentoonstellen”, klinkt het enthousiast.

“Alles begon toen ik schilderijtjes begon te maken op nagelkoppen”, vertelt Willy, die al 25 jaar gepassioneerd in de weer is met het maken van minikunstwerken. Na verloop van tijd begon hij naast miniatuurschilderijen ook miniaturen te maken. Feeërieke kermismolens uit lang vervlogen tijden, huisjes met zeteltjes en poppetjes en tal van andere creaties, Willy maakt het allemaal. Alles bij elkaar maakte hij samen met zijn vrouw al duizenden miniaturen. “Bij grote werken kan je al eens een foutje maken zonder dat het opvalt, maar bij miniaturen moet het meteen juist zijn. Hoe kleiner iets is, hoe preciezer je te werk moet gaan”, aldus Willy.

Maquette van kerk

Stilzitten is niets voor Willy, die alweer op een nieuw plan zit te broeden. “Na de expo in Nieuwpoort begin ik meteen aan een maquette van de kerk van Kleit”, besluit de creatieve senior gedreven.

(MIWI)