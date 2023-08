Annick Keters van atelier Wulle & Papier te gast op Kunstmarkt: “Ik blijf me verwonderen over wat je kunt creëren”

Een van de blikvangers op de Kunstmarkt van vorig weekend – een initiatief van de organisatie Cross to Romania Middelkerke – was Annick Keters uit Westende. Met haar Atelier Wulle & Papier biedt ze creatieve workshops aan waarin wol, vezels, textiel, papier en verbeelding de hoofdingrediënten zijn. Daarbij wordt ook gespind, gebreid, gehaakt en geweven. “Ik geef mijn kennis graag door”, zegt Annick.

Het aantal workshops en cursussen die Annick Keters (54) de laatste dertig jaar zelf heeft gevolgd is niet te tellen. Wol en textiel verven, glasparels maken, vilten, papierscheppen, modelschetsen, keramiek in de Kreacademie Westende en academie Oostende, noem maar op. Opleidingen creatief boekbinden in Syntra West Brugge, boekbinden in CVO Gent, textielkunst in de Westhoekacademie en vele workshops wol spinnen, verven en ecoprinten, zowel in persoon als online met internationale docenten, vormen de basis voor haar bijberoep als Atelier Wulle & Papier.

Creatief zijn zit bij Annick overigens in de familie: moeder Helena was naaister en knutselmoeder op school, vader Georges tekende karikaturen en borstelde prachtige marines op doek, broer Dirk heeft een heel eigen tekenstijl en was, als leerling van wijlen Raoul Servais, tekenfilmanimator voor studio’s in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Vietnam.

Ecoprinten

“Zolang er wol, papier en planten in mijn kookpotten zitten, ben ik tevreden. Het moment waarop de wol of de bundels papier hun resultaat tonen is een magisch moment. Ik blijf me verwonderen over de pracht van de natuur en wat we met deze schijnbaar eenvoudige materialen kunnen creëren”, vertelt een immer enthousiaste Annick.

“Mijn kennis overbrengen in workshops is iets wat ik graag doe, het liefst in kleine groepjes of individueel, en dat van de lente tot de herfst. Momenteel is er enorm veel interesse voor ecoprinten, een techniek waarbij plantaardig textiel of papier en planten gebundeld worden. Die bundels mogen een uurtje zwemmen in een magische kookpot. De resultaten zijn telkens een verrassing. Samen met Ingrid Vandendriessche van ‘t Waterschaap in Vladslo organiseer ik straks de workshop Ingewikkeld boekje, voor de tweede keer deze zomer.”

De Klosjes

Teneinde de kennis van de verwerkingen met wol mee te geven aan derden, richtte Annick Creagroep De Klosjes op.

“Dat is onze spingroep. De tweede dinsdag van de maand komen we gezellig samen in De Wiek in Leffinge om te spinnen, te handwerken en te vilten. Af en toe zijn we te vinden op evenementen om het spinnen te demonstreren. Straks komt het luik papier meer aan bod, met workshops boekbinden, creatieve journals, naast het zelf maken van inkt en verf. Hou de Facebook- en Instagramaccount van Atelier Wulle & Papier in de gaten voor de komende activiteiten en workshops”, besluit Annick.

Annick Keters, Atelier Wulle & Papier, www.atelierwullepapier.wordpress.com