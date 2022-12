Annelies Fraeyman opent nieuw atelier ‘illustra’lies’ in Deerlijk

Creatief bezig zijn in het algemeen en tekenen in het bijzonder. Dat is de grote passie van Annelies Fraeyman. Zij is het gezicht achter de kleurrijke en vrolijke ontwerpen van illustra’lies en opende een nieuw atelier in de Oliebergstraat in Sint-Lodewijk.

Illustratrice Annelies Fraeyman staat in Deerlijk en omstreken bekend als illustra’lies. Ze maakt tekeningen op maat voor bedrijven en lokale overheden en verkoopt daarnaast wenskaarten en cadeautjes met haar eigen illustraties. Dit deed ze tot nog toe via haar webshop en verdeelpunten, maar vanaf nu kunnen bezoekers tijdens de week ook langskomen in haar atelier, waar ze de artieste meteen aan het werk zien. Professionele klanten ontving Annelies vroeger noodgedwongen in haar privéwoning, maar in haar nieuwe atelier is daarvoor nu ook een plaats voorzien.

De creatieve microbe had Annelies Fraeyman al op prille leeftijd te pakken. “Ik heb altijd graag getekend en wilde al van jongs af tekenjuf worden”, stelt Annelies. “Een logische stap was dan ook dat ik vanaf het derde jaar middelbaar onderwijs beeldende kunsten heb gestudeerd aan het VTI in Kortrijk. Daarna volgden nog 4 jaar grafische vormgeving aan Sint-Lucas in Gent.”

“Tijdens mijn professionele carrière werkte ik lange tijd als grafisch ontwerper bij Lannoo Graphics, een afdeling van de Uitgeverij Lannoo Groep in Tielt. Ik gaf ook les aan de stedelijke academie voor muziek, woord en dans Peter Benoit in Harelbeke, die nu als HAP! (Harelbeekse Academie voor Podiumkunsten) door het leven gaat. Maar ik miste iets heel belangrijks en dat was tekenen.”

“Een zestal jaren geleden ben ik gestart als zelfstandig illustrator en grafisch ontwerper. Mijn bedrijfje draagt de naam illustra’lies, dat is de verkorte versie van illustraties Annelies. Daarin kan ik mijn grote passie, tekenen, volledig kwijt. Ik hou ervan om mooie en eerlijke producten te maken. Onder het motto circular happiness probeer ik met mijn illustraties altijd een happy feeling uit te stralen”, besluit Lies enthousiast.

Sjablonen

Annelies Fraeyman maakt illustraties op maat voor bedrijven, organisaties en lokale overheden en ontwerpt haar eigen wenskaarten en cadeautjes. Velen kennen haar van haar raamtekeningen voor lokale handelszaken. Deze activiteit heeft ze stopgezet, maar in haar atelier kan je wel nog terecht voor sjablonen om thuis raamtekeningen te maken.

Alle producten van haar webshop vind je nu ook in haar nieuw atelier, dat vrij toegankelijk is van maandag tot donderdag van 13 tot 17 uur.