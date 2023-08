Anne Adriaens-Pannier focust op ‘Kursaal en zeedijk’

In de Phoebus Focus XXXII reeks zoomt Léon Spiliaert specialiste Anne Adriaens-Pannier in op het werk Kursaal en zeedijk van de Oostendse meester en kadert meteen het kunstwerk binnen zijn totale oeuvre en leven. Het boek is gul gedocumenteerd met werken van Spilliaert uit The Phoebus Foundation en met postkaarten uit de belle époque. Momenteel werkt Anne aan een nieuwe publicatie: de geannoteerde briefwisseling van en naar Léon Spilliaert (1881-1946). Kursaal en Zeedijk Léon Spilliaert en atmosferische eenzaamheid bij de zee kwam tot stand met steun van de Phoebus Foundation en werd uitgegeven door Hannibal Books, telt 112 pagina’s en kost 22,50 euro. (ML)