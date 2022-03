Ann Devos ontplooit passie voor klei en keramiek

Sinds een goed half jaar heeft kleuterjuf Ann Devos (55) zich volledig op haar creatieve passie gestort. In haar eigen Hoogleeds klei-atelier KerANNiek realiseerde ze haar droom om mensen kennis te laten maken met het heilzame en ontspannende effect van een pottenbakkerssessie.

Ann heeft Oostnieuwkerkse roots en is 33 jaar getrouwd met Danny Ameye. Ze hebben twee kinderen, Janne (30) en Jasper (27), en zijn de trotse grootouders van Aurélie en Rémi. Tot vorig schooljaar was ze als kleuterleidster aan de slag in Woesten.

“Eigenlijk zat het al een hele tijd in mijn hoofd om iets met pottenbakken te doen”, begint Ann. “Na een geslaagde zomerworkshop bij Sabine Vanbiervliet kreeg de microbe mij onmiddellijk in haar greep. Ik genoot van het draaien en het gaf mij een zekere rust. Sabine heeft mij toen letterlijk uit mijn comfortzone laten treden. Door haar stond ik gauw op een ambachtenmarktje in Kortrijk waar ik ook wat demonstraties gaf. Toevallige voorbijgangers zijn daar sowieso door gefascineerd. Ik vond het aangenaam dat ik – terwijl ik bezig was wat uitleg kon geven.”

De maanden daarna volgde ze meerdere cursussen en workshops. “Ook nu blijf ik mijn kennis nog bijschaven. Onlangs volgde ik een workshop/masterclass bij Atelier Steengoed in Lier. Dat was een concept van Tortus, het pseudoniem van Eric Landon, een Deens-Amerikaanse keramist met ruim één miljoen volgers, die een keramiekstudio heeft in Kopenhagen. In Lier heb ik twee dagen mijn techniek door zijn tips nog wat kunnen verfijnen. Je moet vooral leergierig zijn én vooruitgang willen boeken.”

Cursisten kunnen bij mij hun hoofd leegmaken

Uitbreiden tijdens lockdown

“Klei heeft mij altijd geboeid”, bekent de spraakwaterval. “Ook met mijn kleuters maakte ik graag leuke dingen in klei. Kneden en creëren geeft mij een gevoel van rust. Je wordt er helemaal zen van. In het begin werkte ik in een klein ateliertje aan de achterkant van ons huis. Maar ik wilde meer. Die ene draaischijf maakte het niet mogelijk om workshops te geven. Precies een jaar geleden hebben we van de lockdown gebruik gemaakt om een groter atelier te voorzien. Er kwamen vier extra draaischijven. Met de technische kennis van mijn man en de hulp van een vriend die multifunctionele tafels maakte bij de draaischijven, waar je trouwens ook een boetseerplatform van kunt maken, hebben we de ideale plek gerealiseerd om geïnteresseerden de fijne wereld van klei te laten ontdekken.”

Zowel overdag als ‘s avonds geeft Ann haar kennis via draaiworkshops door aan kleine groepjes mensen. Soms zijn dit enkele vriendinnen die een leerzame en ontspannende dag willen beleven of die langskomen voor een verjaardagworkshop, soms zelfs met een flesje cava er bij. Dan wordt er heel wat afgekletst”, lacht Ann.

“Ik probeer er een gezellige bedoening van te maken met koffie en een koekje. We starten met een bolletje klei en werken samen de verschillende stappen af. Dat zijn eenmalige workshops. Zelf zorg ik dan voor de volledige afwerking. In het voorjaar geef ik meestal ook een sessie bloemen boetseren. Daarnaast staan er lessenreeksen op het programma waarbij de cursisten in zes weken tijd hun creaties helemaal zelf afwerken en de knepen van de pottenbakkersambacht leren kennen. Er worden vaasjes, schaaltjes of aperobordjes gecreëerd.”

Ideeën haalt Ann uit boeken, uit workshops of op Pinterest. “Het internet is een onuitputtelijke bron van inspiratie. Mensen met een druk leven vertellen me achteraf vaak dat dit de ideale manier is om hun hoofd eens helemaal leeg te maken en met andere mensen creatief bezig te zijn.”

Info: www.keranniek.be of op Instagram @ker_ann_iek